Meteorologii anunță noi coduri de caniculă și vijelii. Unde va fi cel mai cald și când se răcește vremea

Două noi coduri meteorologice pentru caniculă și pentru vijelii intră în vigoare în această dimineață, la ora 10.00. Meteorologul ANM Meda Andrei a spus la Digi24 că în următoarele zile scad temperaturile, dar urmează o perioadă cu instabilitate atmosferică.

„Cele mai ridicate temperaturi astăzi se vor se vor înregistra în sudul Olteniei, sudul, centrul-estul Munteniei, de asemenea în Dobrogea continentală, dar mai degrabă în județul Constanța, decât în Tulcea. Aici vor fi temperaturi maxime de până la 34-35 de grade Celsius, noaptea în continuare tropicală și disconfortul termic ridicat, ceea ce înseamnă că indicele temperatură-umezeală u va depuși pragul critic de 80 de unități”, a spus Andrei.

„De mâine însă, și aici se va mai răcori și doar cu totul și cu totul izolat mai pot fi în Lunca Dunării temperaturi de 32-33 de grade, cu totul izolat 34 de grade și iarăși nu este exclus să mai apară și prin Banat. În rest, temperaturi în general sub 30 de grade, ceea ce înseamnă că din acest punct de vedere o să fie mult mai bine”, a adăugat ea.

„Însă nu la fel este și în ceea ce privește instabilitate atmosferică. Avem un cod și pentru instabilitate atmosferică pentru astăzi, în jumătatea de est a țării. De asemenea, în zona Carpaților Meridionali, în Carpații Orientali, aici așteptăm în continuare rafale de vânt de 50-70 km/h și zona de peste 80 km/h cu login de mici dimensiuni, averse torențiale care să acumuleze 20-30 litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 litri pe metru pătrat.

Va continua această instabilitate atmosferică și la noapte. Va fi și mâine și poimâine, dar se va mai diminua din a doua jumătate a acestei săptămâni. Dar până atunci, cel puțin în centrul, sudul și estul țării vor fi perioade în care manifestările de instabilitate își vor face apariția și, chiar pentru scurt timp, pot fi severe. Sfatul nostru este să urmăriți permanent avertizările generale, dar și cele de tip nowcasting pe care le emitem în fiecare zi”, a mai spus meteorologul.

Editor : M.B.