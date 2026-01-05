Live TV

Meteorologii anunță noi ninsori și viscol, iar vremea se răcește în toată țara. Peste 17.500 de locuințe sunt încă fără electricitate

Data publicării:
pompieri scot masini din zapada
FOTO: ISU Tulcea

Urmează încă o zi cu viscol și ninsori în România. La munte, stratul de zăpadă va crește considerabil. Din cauza vremii, mii de gospodării sunt în continuare fără curent. În Alba, Mureș și Sibiu au căzut copaci peste rețelele electrice și au provocat avarii. Directorul ANM, Elena Mateescu, a spus la Digi24 că vremea se va răci în toată țara, începând de mâine.

Mii de gospodării sunt în continuare fără curent, anunță Ministerul Energiei. Vântul puternic şi ninsorile au doborât copaci peste reţelele electrice şi au provocat avarii ale rețelei de alimentare. Cele mai afectate județe sunt Alba, Mureş şi Sibiu. Sâmbătă dimineața au rămas fără electricitate aproape 95.000 de consumatori. După două zile de intervenții, numărul locuințelor care în continuare nu au curent electric este de 17.500.

Potrivit mesajului Ministerului Economiei, ploaia îngheţată anunțată pentru următoarele ore poate îngreuna intervenţiile la mare înălţime, pe stâlpii de tensiune.

Astăzi are loc o nouă reuninune a Comandamentului Energetic de Iarnă, care va evalua situațiile de urgență, în condițiile în care meteorologii au extins codul galben de vânt puternic.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a spus că astăzi se vor extinde fenomenele de iarnă, având în vedere faptul că va intra în vigoare atenționarea meteorologică de cod galben ce cuprinde cea mai mare parte a țării. De asemenea, va rămâne în vigoare atenționarea meteorologică de cod portocaliu pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, mai ales la altitudini 1.400 de metri unde ninsorile vor continua, stratul de zăpadă nou depus ajunge la 20-30 de centimetri, iar la altitudini mai mari, în zona înaltă montană, vor fi rafale de 80-90 km/h.

„În restul țării vorbim de precipitații sub toate formele, luând în considerare lapoviță, apoi ploi și nu în ultimul rând chiar și ninsori, inclusiv în zonele mai joase din partea de vest, centru-est a țării, cu strat de zăpadă variabil în zonele mai joase, între 3 până la 10 centimetri, dar în același timp și intensificări ale vântului cu viteze de 50-70km/h iar la altitudini mari, 70-85km/h”, a spus Mateescu.

„Din punctul de vedere al regimului de temperaturii, astăzi contăm pe temperaturi maxime între minus 2 până la 7 grade. Este posibil ca în partea de sud-test a țării, în special în zona în care și ieri am avut temperaturi de până la 15 grade Celsius, la Mangalia, de pildă, și astăzi să consemnăm valori în jurul a 14-15 grade. Minimele vor fi cuprinse între minus 4 până la 8 grade, deci va urma în continuare o noapte mai rece, în special în zonele centrale și nordice ale țării”, a mai spus meteorologul.

De mâine, însă, scad temperaturile și în aceste zone și vor fi mai apropiate de cele normale pentru luna ianuarie, „astfel încât maximele cel mult să se situeze între minus 5, până la 4-5 grade și, nu în ultimul rând, minimele să se apropie în depresiuni și să coboare mai mult de minus 6-7 grade”, a spus meteorologul.

„De mâine se răcește cam în toată țara. Ne apropiem de ceea ce înseamnă valorile specifice unei prime decade a lunii ianuarie în țara noastră și nu vor lipsi în continuare toate tipurile de precipitații. Acolo unde valorile pe parcursul zilelor vor mai rămâne încă pozitive - precipitații predominant sub formă de ploaie și lapoviță. Atenție la depunerile de polei pentru cei care se vor afla în trafic și nu numai, pentru că în condițiile în care precipitațiile se vor manifesta sub toate formele și la sol avem temperaturi sub zero sau apropiate de zero, cu siguranță depunerile de polei vor fi favorizate”, a avertizat Mateescu.

