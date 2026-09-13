Meteorologii anunță o încălzire a vremii, după episodul cu ploi și vreme rece. „Nu înseamnă că a venit toamna”

Meteorologii anunță un nou episod de instabilitate, cu ploi care se pot transforma brusc în grindină și ar putea să apară și vijelii. Meteorologul ANM Mihai Timu a spus la Digi24 că vremea se va încălzi din nou la mijlocul săptămânii viitoare, cu temperaturi maxime care vor ajunge din nou la 30 de grade.

„Greul cam a trecut, pentru că vorbim de două lucruri distincte. Am avut un front atmosferic care a pătruns încă de vineri după-amiază pe vestul țării, a avansat foarte lent, a determinat ploi însemnate cantitativ într-o primă fază în vest, nord-vest, a adus o răcire spectaculoasă ieri în regiunile intracarpatice, unde temperaturile au scăzut cu 10-15 grade. Iar acum frontul își continuă înaintarea și este prezent în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Ne așteptăm ca în prima parte a zilei să mai plouă în general moderat cantitativ prin Dobrogea, prin Bărăgan, prin sud-estul Moldovei, să se mai strângă cantități de apă în general de 10-20 l/mp. După care, în a doua parte a zilei, după-amiaza și seara, ne așteptăm și la fenomene de instabilitate atmosferică în spatele frontului, respectiv la averse izolate de 15-20 l/mp, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Astfel de manifestări să apară în principal local în Muntenia, pe la munte, dar izolat și în Oltenia, Transilvania sau Moldova”, a spus meteorologul.

Temperaturile continuă să scadă astăzi și în sudul și sud-estul țării.

Timu spune că vor fi „maxime sub normalul perioadei în aproape toată țara. Ele vor porni de la 16 grade prin estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea și vor atinge cu greu 27 de grade în zona Olteniei, iar în Capitală așteptăm doar 21-22 de grade astăzi”.

„E un episod scurt. Într-adevăr, până marți rămânem cumva într-o masă mai rece post-frontală, motiv pentru care, maximele nu se schimbă prea mult. Rămânem cu temperaturi sub normalul perioadei, maxime în general între 18 și 27 de grade, după care spre mijlocul săptămânii, ar fi o încălzire, ajungem din nou, cel puțin în sud, sud-est, la o vreme călduroasă, adică o să apară din nou maxime în jur de 30 de grade. Dar, cu siguranță, pe parcursul lunii septembrie vom mai avea pătrunderi calde dinspre nordul Africii. Nu înseamnă că a venit toamna deocamdată, cu temperaturi scăzute”, a mai spus meteorologul.

Editor : M.B.