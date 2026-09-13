Live TV

Meteorologii anunță o încălzire a vremii, după episodul cu ploi și vreme rece. „Nu înseamnă că a venit toamna”

Data publicării:
umbrela si soare
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Meteorologii anunță un nou episod de instabilitate, cu ploi care se pot transforma brusc în grindină și ar putea să apară și vijelii. Meteorologul ANM Mihai Timu a spus la Digi24 că vremea se va încălzi din nou la mijlocul săptămânii viitoare, cu temperaturi maxime care vor ajunge din nou la 30 de grade.

„Greul cam a trecut, pentru că vorbim de două lucruri distincte. Am avut un front atmosferic care a pătruns încă de vineri după-amiază pe vestul țării, a avansat foarte lent, a determinat ploi însemnate cantitativ într-o primă fază în vest, nord-vest, a adus o răcire spectaculoasă ieri în regiunile intracarpatice, unde temperaturile au scăzut cu 10-15 grade. Iar acum frontul își continuă înaintarea și este prezent în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Ne așteptăm ca în prima parte a zilei să mai plouă în general moderat cantitativ prin Dobrogea, prin Bărăgan, prin sud-estul Moldovei, să se mai strângă cantități de apă în general de 10-20 l/mp. După care, în a doua parte a zilei, după-amiaza și seara, ne așteptăm și la fenomene de instabilitate atmosferică în spatele frontului, respectiv la averse izolate de 15-20 l/mp, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Astfel de manifestări să apară în principal local în Muntenia, pe la munte, dar izolat și în Oltenia, Transilvania sau Moldova”, a spus meteorologul.

Temperaturile continuă să scadă astăzi și în sudul și sud-estul țării.

Timu spune că vor fi „maxime sub normalul perioadei în aproape toată țara. Ele vor porni de la 16 grade prin estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea și vor atinge cu greu 27 de grade în zona Olteniei, iar în Capitală așteptăm doar 21-22 de grade astăzi”.

„E un episod scurt. Într-adevăr, până marți rămânem cumva într-o masă mai rece post-frontală, motiv pentru care, maximele nu se schimbă prea mult. Rămânem cu temperaturi sub normalul perioadei, maxime în general între 18 și 27 de grade, după care spre mijlocul săptămânii, ar fi o încălzire, ajungem din nou, cel puțin în sud, sud-est, la o vreme călduroasă, adică o să apară din nou maxime în jur de 30 de grade. Dar, cu siguranță, pe parcursul lunii septembrie vom mai avea pătrunderi calde dinspre nordul Africii. Nu înseamnă că a venit toamna deocamdată, cu temperaturi scăzute”, a mai spus meteorologul.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
2
Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Chiar Ilie...
nicusor dan la cotroceni
3
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate...
2026-09-01-0784
4
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
nazare nunta miri
5
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat...
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
Digi Sport
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
o fata cu umbrela si peisaj de toamna
Vremea se schimbă brusc în România. Elena Mateescu: „Răcirea se va resimți în toată țara”. Când se încălzește din nou
copac cu frunze uscate oranj
Prognoza meteo pentru următoarea lună. Temperaturi ușor mai ridicate în cea mai mare parte a perioadei
Businessman Working During Hot Weather
Cod portocaliu de caniculă în mai multe zone din țară: temperaturi de până la 36 de grade. Cum va fi vremea în București HARTĂ
termometru cu temperaturi extreme și fulgere în furtună
Noi alerte de caniculă: ANM a emis cod galben în mai multe județe. Temperaturile ajung la 35 de grade. Cum va fi în București HARTĂ
frunze tomnatice si oameni in parc
Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Ce spune prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni
Recomandările redacţiei
conducta gaze
„Griji peste griji”: Europa se pregătește pentru o iarnă dificilă în...
nicusor dan inquam
Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție...
o mana robotica apasa pe un buton din care ies circuite
Un alt atac „ascuns” OpenAI iese la iveală. Șeful Anthropic cere...
SBU building retaken by Spetznaz soldiers, Donetsk, Ukraine - 08 Apr 2014
Din elita GRU la „Vreau să trăiesc”: traseul dramatic al unui militar...
Ultimele știri
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce tradiții se respectă pe 14 septembrie
Când începe Postul Crăciunului 2026 și cât durează. Semnificația uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care își schimbă radical viața din 12 septembrie. Scapă de îndoieli sub influența Lunii în...
Cancan
Adevărul despre soția generalului Dorin Ioniță. Fostul comandant al Forțelor Întrunite avea o pensie uriașă
Fanatik.ro
Motive de îngrijorare în Giulești după Rapid – Voluntari 2-1: „Da, suntem în top, dar nu suntem chiar top!”...
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Rapid, acord cu Genoa! Daniel Pancu a confirmat: „E foarte benefic”
Adevărul
Portul Constanța, nod strategic pentru cerealele din regiunea Mării Negre. Avertismentul unui analist: „Poate...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
„Parisul este pentru îndrăgostiți”. Jessica Biel și Justin Timberlake, escapadă romantică în Franța...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 21 de ani, s-a însurat cu o femeie de 31 și a ajuns să câștige 3.250.000 € pe an! + Anunțul care i-a lăsat...
Pro FM
Billy Ray Cyrus, prima reacție după ce Miley a renunțat la numele „Cyrus”: „Familia înseamnă mai mult ca...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filmul „Eu contez”, regizat de Alina Şerban, a câștigat Premiul publicului la Veneția
Adevarul
Case și biserici din Țara Hațegului, ridicate cu vestigii de la Sarmizegetusa: „O piatră se vindea cu cinci...
Newsweek
Ai muncit, dar vechimea nu apare în contul CNPP? Ce trebuie să faci pentru a nu pierde bani la pensie
Digi FM
Katy Perry, îndrăgostită până peste cap de Justin Trudeau. Ce a găsit solista la fostul premier și nu a avut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire surprinzătoare despre Mercur. Planeta a pierdut aproape 19 kilometri din diametrul său total de...
Digi Animal World
Avertismentul cercetătorilor. Fluturele morpho, care a inspirat un emoji, își pierde albastrul strălucitor
Film Now
Pamela Anderson, dezvăluire cutremurătoare despre diagnosticul care i-a schimbat viața: „A fost o condamnare...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță