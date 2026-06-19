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Meteorologii anunță o lună cu temperaturi de foc. Prognoza ANM până pe 20 iulie

Data publicării:
oameni pe scaune in soare, la plajă
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026 Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026 Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026 Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a anunțat, vineri, că intervalul 22 iunie – 20 iulie va fi caracterizat de temperaturi peste valorile normale şi de un deficit de precipitaţii la nivelul întregii ţări.  

Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în jumătatea vestică a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în cele intracarpatice.

Editor : C.S.

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