Meteorologii anunță „o săptămână a extremelor”. După avertizările de vânt și ploi torențiale, vine „un nou val de căldură intens”

Vremea se schimbă radical: după valul de caniculă, meteorologii au anunțat ploi torențiale și grindină. Avertizările vizează regiunile vestice și estice ale țării. Totuși, de joi revin temperaturile caniculare, a spus la Digi24 Elena Mateescu, directoarea ANM.

„Va fi o săptămână a extremelor meteorologice, luând în considerare atât alertele de cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate, apoi intensificările de vânt, aversele torențiale și, din nou, mai ales începând de joi, temperaturi în creștere. Este posibil să discutăm de un nou val de căldură intens, având în vedere maximul valorilor termice, care va fi cuprins joi între 29 și 37 de grade, iar ziua de vineri chiar până la 38-39 de grade”, a spus Mateescu.

Până atunci, astăzi vorbim de un cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate în partea de vest, local centrul, sud-vestul și nord-estul României, cu maxime între 33 și 37 de grade. Din această seară până mâine seară, un mesaj de informare meteorologică privind atât intensificări ale vântului, cât și fenomenele de instabilitate. Vorbim de viteze ale vântului de 40–5 km/h, local peste 60–70km/h, îndeosebi la munte. Perioade de instabilitate, cantități de apă de 15–20 litri pe metru pătrat, izolat peste 20–$25 litri pe metru pătrat.

Iar mâine, un cod galben tot pentru intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, având în vedere rafalele de 50–70km/h, iar la munte peste 80–90km/h.Se va răci accentuat, în mod deosebit în partea de vest, centru și nord a țării, acolo unde maximele zilei de mâine vor fi cuprinse între 20-27 de grade, în timp ce în sud va mai fi în vigoare mâine un cod galben pentru temperaturi ridicate, de 35-36 de grade”, a spus Mateescu.

În ciuda avertizărilor de instabilitate atmosferică, România nu scapă de secetă.

„Sunt cantități nu importante, ci moderate. La nivel local 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat, caracter torențial și, nu în ultimul rând, punctiform. Și dacă luăm în considerare gradul de secetă pedologică sau hidrologică, cu siguranță nu putem să consemnăm sau să cuantificăm o îmbunătățire substanțială”, a spus directoarea ANM.

„Cantitatea medie a precipitațiilor înregistrate în prima jumătate a lunii august din acest an este de doar 8,1 litri pe metru pătrat, față de o medie climatologică de 65-70 de litri pe metru pătrat. Și ținând cont de ceea ce urmează până spre finalul lunii, așa cum arată datele la acest moment, este posibil să consemnăm luna august din acest an ca fiind una dintre cele mai secetoase luni august de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră”, a mai spus Mateescu.

Editor : M.B.