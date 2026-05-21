Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele vizate de cod galben de vânt puternic și cum va fi vremea în Capitală

Cod galben de vânt  Prognoza pentru București 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi coduri galbene de vânt puternic, care vizează mai multe județe. De asemenea, a fost emisă și o informare de instabilitate atmosferică, cu ploi, descărcări electrice și cantități însemnate de apă în jumătatea de est a țării.

ANM a emis o informare de instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului, valabilă între 21 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21.

„În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp”, informează meteorologii. 

De asemenea, aceștia precizează că „vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale.Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...90 km/h”.

Cod galben de vânt 

ANM a emis un cod galben de vânt puternic valabil de joi dimineața până seara la ora 21:00.

În intervalul menționat vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, cu viteze de 50...65 km/h.

A fost emis încă un cod galben de vânt puternic pentru ziua de vineri. 

Astfel, vineri (22 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova și în nord-estul Munteniei, cu viteze de 50...65, potrivit meteorologilor. 

Prognoza pentru București 

Pe parcursul zilei de joi cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse (6...8 l/mp, izolat peste 10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

Vineri, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse (10...15 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

Sâmbătă, cerul va avea înnorări temporar accentuate și cu probabilitate mai mare după-amiaza și seara vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, îndeosebi în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul a 24 de grade.

Meteorologii mai notează că în intervalul 21 mai, ora 10 - 23 mai, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului.

