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Meteorologii anunță ploi și intensificări ale vântului: două județe se află sub cod galben. Cum va fi vremea în București HARTĂ

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Avertizare meteo de vreme rea. Foto: GettyImages
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Din articol
Cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabilă până vineri, 23 octombrie, la ora 10.00. Conform ANM, se vor semnala intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. Totodată, două județele se află sub o atenționare cod galben de vânt puternic.

În intervalul 21 octombrie, ora 10.00 - 23 octombrie, ora 10.00, temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 octombrie) în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, iar joi (22 octombrie) pe arii restrânse îndeosebi în estul, centrul și vestul țării, cu rafale în general de 40 - 50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane. 

Începând din noaptea de miercuri spre joi (21/22 octombrie) ploile se vor extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și local în Muntenia, iar joi (22 octombrie) va ploua în cea mai mare parte a țării. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină. Îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă, prin acumulare, dar și în intervale scurte de timp, vor fi de 10 - 20 l/mp și izolat de peste 30 - 35 l/mp. 

Un cod galben de intensificări ale vântului a intrat în vigoare astăzi, la ora 10.00, și va fi valabil până mâine, 22 octombrie, la ora 08.00.

harta cod galben
Județele aflate sub cod galben de intensificări ale vântului. Foto: Meteo România

În intervalul menționat, în județele Caraș-Severin și Timiș, local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 70 km/h și izolat de peste 80 km/h, anunță meteorologii.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, miercuri, 21 octombrie, nebulozitatea stratiformă va persista în primele ore ale intervalului, iar după-amiaza cerul va fi variabil. Noaptea cerul vor fi temporar noros, vor fi condiții de ceață, iar spre dimineața va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 18 - 20 de grade, iar cea minimă de 10 - 12 grade. 

Joi, 22 octombrie, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va avea înnorări și vor fi averse (cantități de apă în general de 5 - 10 l/mp). Temperatura maximă va fi de 19 - 20 de grade, iar cea minimă de 10 - 11 grade. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. 

În intervalul 21 octombrie, ora 10 - 23 octombrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ. 

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Editor : A.M.G.

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