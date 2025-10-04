Meteorologii anunță că vremea se va încălzi abia de săptămâna viitoare, pentru a ajunge la temperaturile normale pentru această perioadă a anului. Totuși, vor fi la alternanțe termice de la o zi la alta, iar săptămâna viitoare se întorc ploile, deși cantitățile de apă vor fi mai mici, a spus la Digi24 Oana Păduraru, meteorolog ANM.

„În momentul de față continuă să plouă în jumătatea estică a țării. Ne așteptăm ca în continuare, până la ora 10:00, când va expira codul galben pentru partea de și de sud-est a teritoriului, pentru cantități importante de apă, aici încă să se mai cumuleze cantități și să ajungem undeva în jurul a 50l/m². În restul țării însă, mai ales în partea de sud-vest a teritoriul lui, treptat cerul se va degaja și vom vom avea parte în aceste zone de o vreme în general frumoasă, după acest episod de ploi intense, cu cantități de apă ce au ajuns spre 100l/m² în județele aflate sub cod roșu”, a spus meteorologul.

„În același timp, vântul deja slăbit în intensitate. Mai sunt ușoare intensificări tot în extremitatea estică și de sud-est și în cursul zilei de astăzi, iar în ceea ce privește aspectul termic, temperaturile într-adevăr vor mai crește, însă nu se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Maximele termice astăzi vor fi cuprinse în general între 8 și 18 grade, posibil cu valori mai ridicate strict în zona litoralului, unde se vor înregistra 19, posibil chiar 20 de grade”, a adăugat Păduraru.

Ea spune că în cursul zilei de mâine vom scăpa de ploi în aproape toate zonele țării.

„Acestea, dacă își vor mai face apariția în jumătatea nordică a teritoriului, vor fi pe arii restrânse și slabe cantitativ. Nu vor mai fi probleme cu vântul în următoarele două zile. Ne așteptăm în același timp și la o creștere a valorilor termice tot pe parcursul zilei de mâine, în mare parte din țară, astfel încât abia mâine putem să spunem că se va resimți această încălzire a vremii”, a explicat ea.

După weekend, însă, urmează un nou interval ploios.

„La începutul săptămânii viitoare nu scăpăm de ploi. Acestea vor fi prezente în aproape toate zonele țării, însă cantitățile de apă estimate, cel puțin pentru primele zile din săptămână, nu vor mai fi atât de mari. Ploile vor fi în general slabe cantitativ și ne așteptăm totodată la alternanțe termice de la o zi la alta, însă tendința este ca cel puțin la începutul săptămânii, în partea de sud a țării să ajungem la valori termice apropiate de norme, adică 20- 22 de grade”, a mai spus meteorologul.

Editor : M.B.