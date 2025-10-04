Live TV

Video Meteorologii anunță schimbări ale vremii de la o zi la alta. Zonele în care va mai ploua

Data actualizării: Data publicării:
vreme, ploaie, toamna, umbrela
Foto: Shutterstock

Meteorologii anunță că vremea se va încălzi abia de săptămâna viitoare, pentru a ajunge la temperaturile normale pentru această perioadă a anului. Totuși, vor fi la alternanțe termice de la o zi la alta, iar săptămâna viitoare se întorc ploile, deși cantitățile de apă vor fi mai mici, a spus la Digi24 Oana Păduraru, meteorolog ANM.

„În momentul de față continuă să plouă în jumătatea estică a țării. Ne așteptăm ca în continuare, până la ora 10:00, când va expira codul galben pentru partea de și de sud-est a teritoriului, pentru cantități importante de apă, aici încă să se mai cumuleze cantități și să ajungem undeva în jurul a 50l/m². În restul țării însă, mai ales în partea de sud-vest a teritoriul lui, treptat cerul se va degaja și vom vom avea parte în aceste zone de o vreme în general frumoasă, după acest episod de ploi intense, cu cantități de apă ce au ajuns spre 100l/m² în județele aflate sub cod roșu”, a spus meteorologul.

„În același timp, vântul deja slăbit în intensitate. Mai sunt ușoare intensificări tot în extremitatea estică și de sud-est și în cursul zilei de astăzi, iar în ceea ce privește aspectul termic, temperaturile într-adevăr vor mai crește, însă nu se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Maximele termice astăzi vor fi cuprinse în general între 8 și 18 grade, posibil cu valori mai ridicate strict în zona litoralului, unde se vor înregistra 19, posibil chiar 20 de grade”, a adăugat Păduraru.

Ea spune că în cursul zilei de mâine vom scăpa de ploi în aproape toate zonele țării.

„Acestea, dacă își vor mai face apariția în jumătatea nordică a teritoriului, vor fi pe arii restrânse și slabe cantitativ. Nu vor mai fi probleme cu vântul în următoarele două zile. Ne așteptăm în același timp și la o creștere a valorilor termice tot pe parcursul zilei de mâine, în mare parte din țară, astfel încât abia mâine putem să spunem că se va resimți această încălzire a vremii”, a explicat ea.

După weekend, însă, urmează un nou interval ploios.

„La începutul săptămânii viitoare nu scăpăm de ploi. Acestea vor fi prezente în aproape toate zonele țării, însă cantitățile de apă estimate, cel puțin pentru primele zile din săptămână, nu vor mai fi atât de mari. Ploile vor fi în general slabe cantitativ și ne așteptăm totodată la alternanțe termice de la o zi la alta, însă tendința este ca cel puțin la începutul săptămânii, în partea de sud a țării să ajungem la valori termice apropiate de norme, adică 20- 22 de grade”, a mai spus meteorologul.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
2
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
george simion
4
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
5
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
Cum l-au numit turcii pe Mihăilă, după ce a marcat cu o "rachetă" de la 55 de metri
Digi Sport
Cum l-au numit turcii pe Mihăilă, după ce a marcat cu o "rachetă" de la 55 de metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Imagine aeriană din Praga
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe...
palestinieni-gaza
Val de reacții internaționale după ce Hamas a fost de acord să...
xi Jinping și Donald Trump
O schimbare majoră a politicii SUA: Cum ar putea Xi Jinping să îl...
Dotări auto obligatorii iarna. Foto Getty Images
Lista echipamentelor auto obligatorii pe timp de iarnă. Ce sancțiuni...
Ultimele știri
VIDEO Vijelia din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost chemați să intervină de 350 de ori
Von der Leyen vrea o strategie pentru maşini autonome bazate pe AI: „Automobilele viitorului trebuie să fie construite în Europa”
Imaginile dezastrului din Constanța, după ploile torențiale. Apă de jumătate de metru pe străzi, mașini blocate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Vijelie puternică în Constanța, unde a fost emis mesaj RO-Alert. Vremea se ameliorează începând din weekend
femeie cu mainile inghetatebin manusi
Alerte de vreme rea în jumătate de țară, cu temperaturi sub pragul înghețului. Vin însă primele vești bune de la meteorologi
River Irthing in flood
Autoritățile se pregătesc pentru inundații în Olt și Dolj, unde va fi cod roșu de ploi. „Pentru râurile mici vor fi probleme”
copaci căzuti vant puternic
Vreme foarte rece, ploi și vânt puternic în Capitală: cum se pregătește Primăria Generală pentru vijeliile așteptate joi în București
mașină care trece pe un drum inundat de apă
Hidrologii anunță cod portocaliu de inundaţii pe râuri din mai multe judeţe. Sfaturi pentru oamenii din zonele afectate
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Afacerea dezvoltată de un fost acționar de la Dinamo! Vrea să deschidă o fabrică în România care ar putea...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Aflat în America, David Popovici a apărut alături de miliardarul român care a făcut furori în toată lumea și...
Adevărul
Cum poate fi blocată aderarea Moldovei la UE. Lecția Austria-România se repetă
Playtech
Ce faci dacă un copac cade peste mașina ta. În ce situații ai dreptul la despăgubiri
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Arsenalul nuclear al SUA este învechit și modest în raport cu cel al Rusiei și Chinei, avertizează un raport...
Newsweek
Două categorii de pensionari iau pensie mai mare în octombrie. Se dau în plus între 200 și 2000 lei
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...