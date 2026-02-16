Live TV

Meteorologii anunță un nou val de frig și ninsori în mare parte din țară. Când se mai încălzește vremea

Snowing on cars in the morning, snow on street in Bucharest, Romania, 2021
Mașini acoperite de zăpadă pe o stradă din București. Foto: Profimedia.

Vremea se răcește din nou, iar în unele zone din țară va ninge. Cei aflați la munte, în condițiile în care copiii sunt în vacanța de schi, se vor putea bucura de sporturile de larnă, a spus la Digi24 Elena Mateescu, director general ANM. Totuși, urmează o săptămână cu vreme schimbătoare, în care zilele mai calde, așteptate la mijlocul săptămânii, vor fi urmate de un nou val de aer rece.

„Vorbim de diferențe semnificative, atât din perspectiva regimului de temperaturi, dar și a fenomenelor de iarnă, pentru că dacă ieri am înregistrat 15 grade la Zimnicea, Giurgiu și Călărași, cu 10-11 grade în Capitală, începând de astăzi vremea se va răci în toată țara, astfel încât maximele se vor situa între minus 6 grade în partea de nord a Moldovei, până la cel mult 10-11 grade în extremitatea de sud a țării, iar minimele, pe parcursul nopții care urmează, vor coborî până la valori de minus 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, 2-3 grade pe litoral. Chiar și în Capitală, azi o maximă în jurul a 7 grade, dar minima va fi una negativă”, a spus Mateescu.

„Alternanța de zile reci, urmate de zile ușor mai calde sau cel puțin apropiate de normalul termic va fi de interes pentru că vom avea 2-3 zile în care temperaturile vor caracteriza o vreme mai rece cu nopți și dimineți geroase, cu minime negative în toată țara, chiar și maxime negtive în aproape toată țara, doar în partea de sud, sud-est, maxime în jurul a 0, 1, 2 grade. Însă la mijlocul săptămânii este posibil să crească ușor valorile de temperaturi, astfel încât să ne apropiem de normalul termic al datei din calendar și să contăm pe valori între 2 până la 7-8 grade Celsius, minime între minus 7 și 3 grade”, a explicat meteorologul.

„La sfârșitul săptămânii, din nou masă de aer ce va fi de interes în zona țării noastre, astfel încât săptămâna 23 februarie-2 martie, așa cum arată și actualizarea estimărilor pentru finalul lunii februarie și prima jumătate a lunii martie, arată o probabilitate foarte ridicată ca cel puțin această săptămână să fie mai rece decât în mod obișnuit în toată țara”, a adăugat Mateescu.

Ea a spus că sunt așteptate noi ninsori și că este posibil să ningă și în București.

„Pe măsură ce masa de rece persistentă va aduce temperaturi și în Capitală sub 0 grade, să consemnăm precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și care treptat să fie și sub formă de ninsoare, astfel încât în asociere și cu vântul de 35-45km/h să resimțim temperaturi mult mai coborâte”, a spus ea.

Totuși, a adăugat metorologul, nu va fi vorba despre un strat de zăpadă consistent. În schimb, se va depune zăpadă în zona de munte.

„Acolo condițiile sunt favorabile. Cu siguranță, cei care se vor afla în zonele respective în această săptămână se vor putea bucura de sporturile de iarnă”, a mai spus Mateescu.

