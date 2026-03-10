Meteorologii anunță vreme caldă până la începutul lunii aprilie: ce spun despre ploi. Prognoza pe patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, în intervalul 09 martie - 06 aprilie, meteorologii anunță temperaturi în general apropiate sau ușor peste valorile normale pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi în mare parte deficitare, cu ploi mai apropiate de normal abia spre începutul lunii aprilie.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi mai ridicate decât cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.



Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi deficitare.

Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile nord-vestice.



Regimul pluviometric va fi local deficitar în nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.



Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor excedentare, local, în zonele montane și sub-montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Editor : C.S.