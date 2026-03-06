Live TV

Meteorologii anunță vreme caldă până la începutul lunii aprilie. Estimări ANM pentru următoarele patru săptămâni

primavara
Foto: Profimedia Images
Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026 Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026 Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026 Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Vremea va fi ceva mai caldă decât de obicei în următoarele două săptămâni, apoi temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, arată estimările meteo pentru perioada 9 martie – 6 aprilie. Tot în primele două săptămâni ale intervalului va ploua mai puțin decât în mod normal.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate, mai ales în nordul teritoriului și în zona de munte aferentă.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracapatice, dar mai ales în extremitatea de nord-vest, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, local, în regiunile nordice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

