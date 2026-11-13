Live TV

Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei în următoarele patru săptămâni. Unde va ploua cel mai mult

Data publicării:
ub barbat sta pe o banca in parc
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Săptămâna 16-23 noiembrie Săptămâna 23-30 noiembrie Săptămâna 30 noiembrie - 7 decembrie Săptămâna 7-14 decembrie

Vremea va fi ceva mai caldă decât în mod obișnuit, arată estimările pentru următoarele patru săptămâni publicate de ANM. Precipitaţiile vor fi excedentare în vestul ţării în prima săptămână, dar apoi vor reveni la valorile normale pentru această perioadă a anului.

Săptămâna 16-23 noiembrie

Valorile termice se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile estice şi sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a teritoriului, în special în extremitatea de vest. În restul ţării, cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale, cu posibilitatea unui uşor excedent în extremitatea de nord-est.

Săptămâna 23-30 noiembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor, posibil uşor excedentare în vestul teritoriului.

Săptămâna 30 noiembrie - 7 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 7-14 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice perioadei, mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
2
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
harta romaniei pe judete si regiuni
3
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
drapelul suediei
4
Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă...
profimedia-1151453281
5
Șoferul român reținut în cazul tragediei din Bulgaria a fost eliberat. Ce a spus bărbatul...
Totul s-a aflat: unde s-a "ascuns" Gigi Becali, după ce a dispărut
Digi Sport
Totul s-a aflat: unde s-a "ascuns" Gigi Becali, după ce a dispărut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
toamna meteo vreme frig
HARTĂ Cod portocaliu de ploi, ninsoare la munte, temperaturi în scădere bruscă în toată țara. Prognoza anunțată de meteorologi
om cu umbrela si stropi de ploaie
Alertă de ploi însemnate și vânt puternic: ANM a emis cod galben. Ce județe sunt vizate și cum va fi vremea la București HARTĂ
vreme, frig
Șoc termic în România: De la 27 de grade, la val de aer polar. Anunțul ANM despre cum se schimbă vremea în zilele următoare
apus de soare pe munte
ANM a actualizat prognoza până la începutul lunii decembrie. Cum se anunță vremea în următoarele patru săptămâni
o persoana care duce o umbrela plina de frunza de toamnă si frunze pe jos in parc
Vremea trece de la o extremă la alta în noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele două săptămâni
Recomandările redacţiei
Political map of Moldova, with a focus on the Ukraine and Black Sea area
Marea Neagră este cea mai periculoasă rută maritimă în 2026. Nicușor...
Vladimir Putin.
Analiștii au creat un scenariu ipotetic al unui război între Rusia și...
portul constanta
Contrabandă cu petrol prin Portul Constanța, anchetată de DIICOT...
profimedia-1151453281
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria...
Ultimele știri
Alertă în județul Dolj, după ce 2 tineri nepalezi au dispărut. Polițiștii fac apel la populație pentru găsirea lor
Digi, raportează venituri consolidate de 1.8 miliarde € la nouă luni în 2026, în creștere cu 11%
Pană mondială a Microsoft Outlook. Reparația „nu funcționează conform așteptărilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii scapă de greutăți în noiembrie 2026. Viața lor se schimbă în bine, după luni de încercări
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
Academia Universității Craiova sub asediul interlopilor! Antrenorul spaniol atacat de un tip cu cagulă...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Gigi Becali, dat „dispărut” imediat după ce Meme Stoica și-a dat demisia de la FCSB. Exclusiv
Adevărul
A greșit o comandă de pizza, dar întâmplarea i-a schimbat viața. A primit donații de peste 76.000 de dolari...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Vineri, 13, superstiții, legende și un nume special pentru frica de această zi. Cum a ajuns să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Teodora Stoica n-a stat pe gânduri după ce tatăl său a plecat de la FCSB! Doar TREI cuvinte
Pro FM
"M-a sărutat pasional, mi-au căzut foile din mână. Nu știam cine era". Un actor de top, surprins de Madonna...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sharon Stone, urmărită și astăzi de celebrul rol din „Basic Instinct”: „Oamenii încă sunt speriați de mine”
Adevarul
Au plătit până la 600.000 de dolari și și-au vândut casele pentru a trăi pe un vas de croazieră, dar au fost...
Newsweek
Casa de Pensii îi cere unei pensionare 4.324 de lei, la câteva zile după prima pensie. Ce s-a întâmplat?
Digi FM
India va construi unul dintre „cele mai mari” muzee din lume. La cât este estimat costul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Redefinirea obezității. De ce IMC-ul nu mai e suficient pentru un diagnostic corect
Digi Animal World
Sub ce temperatură devine periculoasă plimbarea câinelui. Greșeala pe care o fac mulți stăpâni iarna
Film Now
Dă totul pentru un rol. Transformarea radicală a lui Colman Domingo pentru filmul „Michael”. Câte ore a...
UTV
Ariana Grande a apărut pentru prima dată pe covorul roșu alături de fostul iubit, la aproape 10 ani de la...