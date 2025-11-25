Live TV

Meteorologii anunţă vreme mai caldă decât de obicei, până la jumătatea lunii decembrie. Estimări pentru următoarele 4 săptămâni

Data publicării:
copaci inverziti pimavara vazui de pe un pod
Estimărle meteo pentru perioada următoare. Foto: Getty Images
Vremea va fi mai caldă decât de obicei, pentru această perioadă, până la jumătatea lunii decembrie, arată estimările meteorologilor pentru perioada 24 noiembrie-22 decembrie. Săptămâna aceasta sunt însă aşteptate precipitaţii abundente în sudul ţării.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acestă săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est a ţării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, dar şi local deficitar în extremitatea de nord şi de sud-est a ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice şi nordvestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi uşor deficitare.

Estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse în prognoză.

