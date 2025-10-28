Meteorologii anunţă vreme mai caldă și ploi mai puține în noiembrie. Estimările pentru următoarele patru săptămâni

Temperaturile maxime vor fi mai ridicate decât în mod normal și va ploua mai puțin decât de obicei în următoarele patru săptămâni, arată ANM, care a publicat estimările meteo pentru perioada 27 octombrie - 24 noiembrie.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice.

Ploile vor fi deficitare în regiunile vestice și local în centrul și estul teritoriului, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare la nivelul întregii țări.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în regiunile nord-estice, iar în rest va fi ușor deficitar.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024.

Nu sunt incluse în aceste estimări fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare.

Editor : M.B.