Meteorologii anunță vreme rece de 1 Mai. Estimări pentru următoarele patru săptămâni

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026 Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026 Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026 Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 27 aprilie - 25 mai. Meteorologii anunță că temperaturile vor fi mult sub cele normale săptămâna viitoare, inclusiv în minivacanţa de 1 Mai, urmate de o stabilizare treptată a vremii până spre sfârşitul lunii mai.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această perioadă.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Temperatura aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această săptămână.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toată țara.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de normele climatologice ale acestei perioade, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile estice și sudice, ușor deficitar în cele vestice și apropiat de normalul intervalului în restul teritoriului.

