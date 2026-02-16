Live TV

Meteorologii anunță vreme schimbătoare până la 1 martie. Prognoza pentru fiecare regiune a țării

o cana cu ceai si un fular pe o masa cu urme de zapada
Foto: GettyImages
Vremea va fi schimbătoare de la o zi la alta și vor fi precipitații aproape în fiecare zi, arată meteorologii în prognoza pentru intervalul 16 februarie – 1 martie. Prognoza emisă de ANM include temperaturile maxime și minime pentru fiecare regiune a țării indică perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

Banat

În intervalul 16 – 19 februarie, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la o zi la alta și se va încadra între 6 și 10 grade. Ulterior, în intervalul 20 – 22 februarie, valorile termice vor continua să scadă spre 1...2 grade, iar după data de 23 februarie vremea se va încălzi ușor, maximele ajungând spre 10...11 grade.

În intervalul 16 – 20 februarie, media temperaturilor minime se va încadra între -3 și 2 grade, urmând ca în zilele de 21 și 22 februarie aceasta să coboare spre -6 grade, ca, ulterior, până spre sfârșitul intervalului, să se atingă 0...1 grad.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Crișana

În intervalul 16 – 19 februarie, media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 5 grade. În intervalul 20 – 22 februarie, va avea loc o scădere a temperaturilor și se vor înregistra 0....2 grade, iar după data de 23 februarie și până spre sfârșitul intervalului, temperaturile vor fi în creștere spre 8 grade.

În prima săptămână a intervalului, media temperaturilor minime va avea variații de la o zi la alta și se va încadra între -6 și 0 grade, iar în a doua săptămână valorile termice vor crește treptat spre 0 grade.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Transilvania

În intervalul 16 – 19 februarie, mediile temperaturilor maxime se vor încadra între 2 și 6 grade, iar pe 20 și 21 februarie vor scădea spre -2 grade. De pe 22 februarie și până spre sfârșitul intervalului, temperaturile medii diurne vor crește spre 6 grade.

În prima săptămână a intervalului temperaturile medii nocturne se vor încadra între -10 și -2 grade, iar în ultima săptămână vor fi în creștere spre -2 grade.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Maramureș

În intervalul 16 – 19 februarie, mediile temperaturilor maxime se vor încadra între 2 și 6 grade, iar între 20 și 22 februarie acestea se vor situa în jurul valorii de 1 grad. În ultima săptămână din interval, valorile termice diurne vor crește treptat spre 6 grade.

În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii nocturne vor avea variații și se vor încadra între -6 grade la începutul săptămânii și -8 grade la sfârșitul acesteia, apoi vor crește treptat în ultima săptămână spre -2...0 grade.

Temporar vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

Moldova

Prima săptămână de prognoză va debuta cu temperaturi medii diurne de -2 grade, apoi pe 19 vor crește spre 4 grade, iar în intervalul 20 – 22 februarie vremea se va răci din nou, astfel încât temperaturile medii diurne se vor situa în jurul a -2 grade.

În ultima săptămână, mediile temperaturilor maxime vor crește spre 6 grade. Mediile temperaturilor minime vor fi negative pe tot parcursul intervalului și se vor încadra, în prima săptămână între -10 și -4 grade, iar în cea de-a doua între -6 și -2 grade.

Temporar vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

Dobrogea

În prima săptămână de prognoză, mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta, în primele 3 zile acestea vor scădea de la 6 grade la 0 grade, apoi (19 – 20 februarie) vor crește spre 7 grade. Pe 21 februarie, temperaturile medii diurne vor scădea spre -2 grade, apoi vor crește treptat spre 8 grade.

Temperaturile medii nocturne vor scădea treptat de la 4 grade în prima zi spre -2 grade pe 19 februarie, apoi în intervalul 20 – 22 februarie vor avea variații de la o zi la alta și se vor încadra între -6 și 3 grade. Începând cu data de 23 februarie vor crește de la -6 grade spre 0 grade.

Temporar vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

Muntenia

În prima săptămână de prognoză, mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta, în primele 3 zile acestea se vor încadra în jurul a 4 grade, apoi de pe 19 până pe 21 februarie vor scădea spre 0 grade. Din data de 22 februarie și până spre sfârșitul intervalului de prognoză vor crește treptat spre 10 grade.

Temperaturile medii nocturne vor scădea treptat de la 2 grade în prima zi spre -2 grade pe 19 februarie, apoi în intervalul 20 – 22 februarie vor avea variații și se vor încadra între -7 și 0 grade. Începând cu data de 23 februarie vor crește treptat spre -2 grade.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Oltenia

Mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta în primele 4 zile și se vor încadra în jurul a 6 grade, apoi de pe 20 și până pe 22 februarie vor scădea și se vor situa în jurul a 4 grade. De pe 23 februarie și până spre sfârșitul intervalului de prognoză vor crește treptat spre 10 grade.

Temperaturile medii nocturne se vor încadra în jurul valorii de -1 grad în intervalul 16 – 20 februarie, iar în intervalul 21 – 23 februarie se vor încadra în jurul a -4 grade, apoi până la sfârșitul intervalului vor crește spre 0 grade.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

La munte

Mediile temperaturilor maxime nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta și se vor încadra în jurul valorii de -1 grad. Temperaturile medii nocturne se vor încadra în prima săptămână între -10 și -4 grade, iar în a doua săptămână între -8 și -6 grade.

Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

