Meteorologii au actualizat estimările pe 4 săptămâni și anunță o lună mai caldă decât de obicei. Zonele vizate

Vremea va fi ceva mai caldă decât de obicei în toată țara, în intervalul 26 ianuarie – 23 februarie, potrivit estimării actualizate a ANM pentru această perioadă. Vor fi și mai multe precipitații decât media multianuală, în unele zone ale țării.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și în zona Carpaților Meridionali.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sudice și estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie

Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

Editor : M.B.