A venit deja iarna în zonele de munte, dar de zăpadă am putea avea parte inclusiv în București mai devreme decât în alți ani. Meteorologii se așteaptă să ningă în Capitală chiar la finalul acestei săptămâni. Un ciclon a adus un val de ninsori și ger în zonele montane înalte. Sunt temperaturi mai mici decât cele normale pentru această perioadă în mare parte din țară. Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a spus la Digi24 că vântul puternic va accentua senzația de frig.

„Este posibil ca pentru următoarele zile, mai ales la finalul săptămânii, sâmbătă, ca în Capitală, precipitațiile sub formă de ploaie să se transforme mâine în ninsoare, posibil și cu depunere de strat de zăpadă. Maxima zilei de sâmbătă, 28 noiembrie, în Capitală, 2–3 grade, minimele destul de coborâte, negative, noaptea de sâmbătă spre duminică, minus 5, minus 4 grade și vânt cu intensificări la rafală de 50–60 km/h, context în care cu siguranță senzația de frig va putea fi mult accentuată.

Într-adevăr vorbim, mai ales pentru următoarele zile, de o probabilitate ridicată ca precipitațiile să fie în extindere în cea mai mare parte a țării, astfel încât cantitățile de apă să fie cuprinse între 10–15 litri pe metru pătrat, în zona montană înaltă peste 15–20 litri pe metru pătrat, iar la altitudini mai mari de peste 1400 de metri să consemnăm în continuare strat de zăpadă în zona montană, cu grosimi variabile de 10–15 cm”, a spus Mateescu.

„Nu numai în zona montană înaltă este posibil să consemnăm strat de zăpadă și în următoarele zile. Acesta va putea fi de interes și în dealurile subcarpatice a Olteniei sau Munteniei, dar și în jumătatea nordică a Moldovei sau în estul Transilvaniei”, a adăugat ea.

Editor : M.B.