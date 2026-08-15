Meteorologii au emis cod galben de caniculă. Care sunt zonele afectate HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă o atenţionare Cod galben de caniculă şi disconfort termic, valabilă duminică în nord-vestul țării.

În judeţele Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureş şi Sălaj vor fi duminică, între orele 10:00 și 21:00, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi, potrivit avertizării ANM.

Temperaturile maxime vor fi de 33-35 de grade.

Luni, 17 august, în regiunile vestice, nord-vestice şi sud-vestice vremea va fi local caniculară, însă din orele serii va creşte gradul de instabilitate atmosferică.

Sursă: ANM

Editor : B.P.