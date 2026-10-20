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Meteorologii au emis cod galben de vânt puternic. Care sunt județele vizate și cum va fi vremea în București HARTĂ

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o femeie cu o umbrela luata de vant
Foto: Getty Images
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Din articol
Cum va fi la București 

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare cod galben de intensificări ale vântului, care va fi valabilă în judeţele Caraş-Severin şi Timiş, miercuri şi joi.

Meteorologii anunță că începând de miercuri dimineața și până joi la ora 08:00 va fi în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului în județele Caraș-Severin și Timiș.

Astfel, „în intervalul menționat, în județele Caraș-Severin și Timiș, local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h”, potrivit ANM.

Foto: ANM

Cum va fi la București 

În Capitală, miercuri, vremea se va menține caldă. Cerul va fi variabil, dar în primele ore ale zilei și cu probabilitate ridicată și noaptea se va semnala nebulozitate stratiformă și ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20...22 de grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

ANM menționează că în intervalul 21 octombrie, ora 08 - 22 octombrie, ora 08, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/atenționare/avertizare meteorologică.

Editor : C.S.

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