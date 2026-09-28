Meteorologii au emis noi alerte de vânt puternic: 10 județe sunt vizate de cod galben. Cum va fi vremea la București HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) atenţionează că începând de luni până miercuri seară, în sudul Moldovei, în Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei vor fi intensificări de vânt cu viteze de până la 55 km/h. Potrivit meteorologilor, în zona Carpaţilor de Curbură, rafalele de vânt vor atinge 75 de km/h. În cursul zilei de luni, zece judeţe se vor afla sub atenţionare cod galben de vânt.

ANM informează, luni dimineaţă, că în intervalul 28 septembrie, ora 10 – 30 septembrie, ora 20 vor fi intensificări ale vântului, temporar, în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45 -55 km/h.

Potrivit meteorologilor, în zona Carpaţilor de Curbură rafalele de vânt vor atinge 75 km/h.

Pentru ziua de luni, până la ora 20.00, meteorologii au emis o atenţionare cod galben de intensificări ale vântului în judeţele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Tulcea şi Constanţa.

„Pe parcursul zilei de luni, 28 septembrie, în cele zece judeţe menţionate vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 70 km/h”, precizează ANM.

Foto: ANM

Vremea în Capitală

La Bucureşti, vremea va fi în continuare în limite normale din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări temporare şi mai ales noaptea vor fi posibile ploi slabe, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua. Temperatura maximă va fi de 22 - 23 de grade, iar cea minimă de 10 - 12 grade.

Meterologii atenţionează că şi în Capitală vor fi intensificări ale vântului, cu rafale de până la 45 - 50 de km/h.

Editor : C.S.