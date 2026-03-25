Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea în București

Vremea în București 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane, valabilă până luni dimineața. De vineri, ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile. Stratul de zăpadă care se va depune în unele zone va fi consistent.

Meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și strat de zăpadă. Aceasta va fi valabilă începând de joi de la ora 12:00 până luni dimineața la 10:00.

Astfel, ANM informează că „temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45...55 km/h”.

„La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70...80 km/h”, potrivit meteorologilor. 

Aceștia precizează că de vineri, „ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent”.

„Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă moderate de 20...25 l/mp și local de peste 35 l/mp, cu precădere în sudul și sudvestul țării, precum și în zonele montane și submontane”, mai informează ANM. 

În Capitală, joi, vremea va fi frumoasă, iar regimul termic caracterizat de valori mai mari decât cele normale datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 18...19 grade, iar cea minimă de 4...5 grade.

Vineri, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Înnorările se vor accentua treptat și, începând din a doua parte a zilei, va ploua; vor fi mai ales averse, moderate cantitativ. Vântul va avea intensificări în special în prima parte a intervalului, cu viteze la rafală de 50...55 km/h. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 5...7 grade.

Sâmbătă, vremea se va răci. Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade, iar cea minimă de 4...5 grade.

Duminică, cerul va avea înnorări și va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

ANM precizează că în intervalul 26 martie, ora 12 - 30 martie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Scumpire caburanti
3
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
botgros
4
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Digi Sport
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lalele rosii si o persoana cu umbrelă
Vreme capricioasă în România: temperaturile cresc, dar vin ploile. Meteorolog: Va avea un caracter pronunțat de schimbare
ouă de paște în copac
Meteorologii au actualizat prognoza pentru Florii și Paște. Cum va fi vremea până pe 20 aprilie
oameni cu o umbrela pe strada in bucurești
ANM anunță schimbări bruște de temperatură și ploi în următoarele două săptămâni. Prognoza pentru fiecare regiune până pe 5 aprilie
ploaie, primavara, floare
Vânt puternic până la ora 18:00 în estul țării. Vremea se încălzește de marți: când vin ploile și cum va fi de Florii și de Paște
o tanara se bucura de primavara intr-un parc cu copaci inflotiri.
Vești noi de la meteorologi: temperaturi ridicate inclusiv de Paște, anunță șefa ANM
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Scandal privind OUG de reducere a prețurilor combustibililor: BNS...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Cererile Iranului la eventuale negocieri: Închiderea bazelor SUA din...
protest damen BNS santier mangalia
Șantierul Naval Mangalia va intra în faliment, anunță BNS, după ce...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul în 15 puncte transmis de Donald Trump Iranului: SUA cer un...
Ultimele știri
O dronă provenită din spațiul aerian al Rusiei a lovit coșul de fum al unei centrale din Estonia. Și Letonia a raportat un incident
Turcia-Romania, barajul pentru CM 2026. Echipa naţională a plecat la Istanbul. Generaţia de Aur, alături de Generaţia de Suflet
Mette Frederiksen câștigă alegerile anticipate din Danemarca, dar urmează discuții dificile pentru formarea unei coaliții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii ale căror vieți amoroase se transformă radical din 25 martie 2026. Sentimentele sunt arătate în...
Cancan
Românii care vor rămâne fără loc de muncă. Ilie Bolojan a făcut anunțul: 'Este cât se poate de corect'
Fanatik.ro
Preţul biletelor la Turcia – România a explodat pe pieţele secundare! Turcii cer și 2000 de euro cu o zi...
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Universitatea Craiova a dat lovitura: încasări uriașe pentru clubul patronat de Mihai Rotaru! Radiografia...
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Un student român în străinătate, revoltat de problemele întâmpinate pentru a obține cardul de sănătate. Ce i...
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă: Sorana Cîrstea, în loja unui star mondial! ”Are gusturi mai bune decât atât”
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Cum poți pierde ajutorul la pensie de Paște chiar dacă ai pensia sub 3.000 lei? Detaliul ignorat de pensionari
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Rechini „drogați” în Bahamas: cocaină și cafeină găsite în organismul lor. Poluarea umană ajunge până în...
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”