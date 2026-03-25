Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane, valabilă până luni dimineața. De vineri, ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile. Stratul de zăpadă care se va depune în unele zone va fi consistent.

Meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și strat de zăpadă. Aceasta va fi valabilă începând de joi de la ora 12:00 până luni dimineața la 10:00.

Astfel, ANM informează că „temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45...55 km/h”.

„La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70...80 km/h”, potrivit meteorologilor.

Aceștia precizează că de vineri, „ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent”.

„Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă moderate de 20...25 l/mp și local de peste 35 l/mp, cu precădere în sudul și sudvestul țării, precum și în zonele montane și submontane”, mai informează ANM.

Vremea în București

În Capitală, joi, vremea va fi frumoasă, iar regimul termic caracterizat de valori mai mari decât cele normale datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 18...19 grade, iar cea minimă de 4...5 grade.

Vineri, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Înnorările se vor accentua treptat și, începând din a doua parte a zilei, va ploua; vor fi mai ales averse, moderate cantitativ. Vântul va avea intensificări în special în prima parte a intervalului, cu viteze la rafală de 50...55 km/h. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 5...7 grade.

Sâmbătă, vremea se va răci. Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade, iar cea minimă de 4...5 grade.

Duminică, cerul va avea înnorări și va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

ANM precizează că în intervalul 26 martie, ora 12 - 30 martie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ.

