Meteorologii au emis o nouă informare de vânt puternic. Care sunt județele vizate de cod galben și cum va fi vremea la București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării, de joi până vineri seara. Meteorologii au emis și o avertizare cod galben de intensificări ale vântului pentru opt județe. 

Meteorologii au emis o informare de vânt puternic, care va fi valabilă începând de joi dimineața până vineri la ora 20:00. 

Astfel, „vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei de joi (19 martie) în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Olteniei, iar vineri (20 martie) cu precădere în regiunile estice și sud estice. Vor fi viteze în general de 40...45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h”, potrivit ANM.

A fost emis și un cod galben de intensificări ale vântului, care va intra în vigoare vineri dimineața la 10:00 și va fi valabil până la ora 18:00.

În intervalul menționat, „în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h. În Carpații de Curbură rafalele vor fi de 70...80 km/h”, informează meteorologii. 

Foto: ANM

Vremea în București 

În Capitală, joi, valorile termice diurne vor fi în scădere față de ziua anterioară. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în prima jumătate a intervalului, când se vor atinge viteze de 40...45 km/h. Cerul va avea înnorări, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.

Pe parcursul zilei de vineri, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări (35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 11...13 grade.

ANM precizează că în intervalul 19 martie, ora 10 - 20 martie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului.

Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin schimbări majore până la finalul lunii martie 2026. Marte, planeta ambiției și a...
Cancan
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit...
Fanatik.ro
Gică Hagi, noul selecționer al României! „A vorbit și cu Mircea Lucescu. E mentorul lui”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Cum funcționează cea mai dezastruoasă companie de stat sub patronajul PNL-PSD. Pierderi de milioane...
Adevărul
Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de...
Playtech
Semnalul secret care a reapărut în Iran. Misterul stațiilor de numere imposibil de...
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km
Newsweek
Bolojan ar fi bătut palma cu Grindeanu. 2.800.000 pensionari iau 1.000 lei în plus la pensie. Când vin banii?
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit