Meteorologii au emis o nouă informare de vânt puternic. Care sunt județele vizate de cod galben și cum va fi vremea la București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării, de joi până vineri seara. Meteorologii au emis și o avertizare cod galben de intensificări ale vântului pentru opt județe.

Meteorologii au emis o informare de vânt puternic, care va fi valabilă începând de joi dimineața până vineri la ora 20:00.

Astfel, „vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei de joi (19 martie) în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Olteniei, iar vineri (20 martie) cu precădere în regiunile estice și sud estice. Vor fi viteze în general de 40...45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h”, potrivit ANM.

A fost emis și un cod galben de intensificări ale vântului, care va intra în vigoare vineri dimineața la 10:00 și va fi valabil până la ora 18:00.

În intervalul menționat, „în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h. În Carpații de Curbură rafalele vor fi de 70...80 km/h”, informează meteorologii.

Vremea în București

În Capitală, joi, valorile termice diurne vor fi în scădere față de ziua anterioară. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în prima jumătate a intervalului, când se vor atinge viteze de 40...45 km/h. Cerul va avea înnorări, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.

Pe parcursul zilei de vineri, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări (35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 11...13 grade.

ANM precizează că în intervalul 19 martie, ora 10 - 20 martie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului.

