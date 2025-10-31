Live TV

Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în noiembrie

vreme de toamna copac cu frunze ruginii
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. FOTO: Getty Images
Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025 Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025 Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025 Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Meteorologii anunță temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă pentru prima săptămână a lunii noiembrie. Apoi, vor fi temperaturi specifice acestei perioade, arată estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni. În estimarea anterioară, meteorologii vorbeau despre vreme mai caldă decât de obicei până spre sfârșitul lunii.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest se situa în jurul celui normal pentru această perioadă.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile

