Meteorologii nu exclud un nou episod de iarnă în luna martie. „Va fi de scurtă durată”

Data publicării:
ghiocei acoperiti de zapada
FOTO: Getty Images

Meteorologii anunță zile cu soare în mare parte din țară, însă au emis și o alertă de vânt puternic, care intră în vigoare chiar din această seară. Deși temperaturile sunt acum mai ridicate decât de obicei, meteorologii nu exclud să ne mai confruntăm cu un episod de iarnă în luna martie, a spus la Digi24 directoarea de prognoză ANM, Florinela Georgescu.

Ea a subliniat că va continua vremea frumoasă pe parcursul săptămânii viitoare.

„De interes vor fi totuși intensificările vântului pentru partea de sud-vest a teritoriului, înțelegând prin aceasta partea de sud a Banatului, vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei, regiuni unde temporar vântul va avea viteze de 50-65km/h, iar în zona Carpaților Meridionali pot ajunge rafalele la 80km/h. Cel mai vizat este județul Caraș-Severin, pentru care a fost emis un cod galben pentru intensificări de vânt până poimâine seară. Altfel, o vreme în general frumoasă în țară în săptămâna care urmează, cu mici diferențe de temperatură între partea de vest a țării și regiunile estice”, a spus Georgescu.

„Dacă în Banat, Crișana, Transilvania, ca și astăzi, așteptăm în zilele viitoare maxime care să urce până înspre 16-18 grade în schimb în Moldova, Dobrogea, Muntenia temperaturile maxime vor ajunge doar până la 10, 13-14 grade, cele mai scăzute valori sub influența Mării Negre în zona litorală. Pe parcursul nopților, ca și nopțile trecute, cel mai rece va fi în zonele depresionare, încă valori care pot coborât până la minus 6, minus 8 grade”, a explicat ea.

„În a doua parte a săptămânii mai așteptăm o ușoară încălzire, care o să o simțim în special pe partea de sud-est a teritoriului, care să ajungă și ea la valori comparabile cu cele din vest. Pe de altă parte, tot mai puține valori negative în nopțile de la sfârșitul săptămânii”, a mai spus meteorologul.

Ea nu exclude totuși apariția unui nou episod de iarnă.

„Nu este exclus ca pe durată foarte scurtă de timp, a doua parte a lunii martie să mai aducă răciri, poate și precipitații, care pe crestele munților să mai fie sub formă de lapoviță sau poate chiar ninsoare. Nu este chiar neobișnuit ca în luna martie să mai avem astfel de pisoade scurte. Per ansamblu, estimările pentru următoarele patru săptămâni arată o posibilitate mare de a rămâne cu un regim al temperaturilor în preajma normelor, dacă nu chiar mai ridicat, și un regim al precipitațiilor în limitele normale”, a mai spus Georgescu.

