Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod normal și cu multă zăpadă

oameni in zapada
FOTO: Getty Images

Vom avea iarnă geroasă, cu multă zăpadă, estimează meteorologii. După ce, în ultimii ani, iernile au venit cu temperaturi prea ridicate, iar zăpada a lipsit din mai toate orașele, sezonul acesta ar putea fi unul dintre cele mai reci în mare parte din Europa, inclusiv în România. Meteorologii vorbesc despre o combinație de factori care ne-ar putea aduce înapoi iarna cu ger și ninsoare.

Mai mult, spun meteorologii, temperaturile ar putea fi chiar mai mici decât în mod normal normal și sunt prognozate multe episoade de ninsoare. 

Schimbările ar fi legate de La Nina, fenomenul climatic care influențează circulația aerului la nivel global și poate aduce mase de aer rece dinspre nord.

Vortexul polar este o masă de aer rece care înconjoară Polul Nord. Când acest vortex slăbește, aerul este împins din regiunile polare înspre Europa sau America de Nord.

Iar un al treilea factor, un indicator pentru iernile reci, este extinderea stratului de zăpadă din Siberia în luna octombrie. Astfel că după mai multe ierni blânde, aceasta ar putea fi una cu adevărat geroasă, cu dimineți de gheață, drumuri albe și peisaje de poveste, în special în lunile ianuarie și februarie.

Meteorologii spun că am putea avea parte de un episod de frig intens, asemănător cu cel din iarna anului 2010 sau 2018.

