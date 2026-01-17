Live TV

Ministra Mediului: „Anul 2025 arată cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. E o combinație riscantă.” Ce arată datele ANM

Luna iulie 2025, marcată de caniculă extremă

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, transmite că anul 2025 a arătat cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. „Nu vorbim doar despre temperaturi mai mari, ci despre o combinaţie tot mai riscantă între caniculă, lipsa apei şi ploi violente într-un timp foarte scurt”, a spus ea. Potrivit ANM, 2025 este al patrulea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor din țară. 

Potrivit unui comunicat remis Agerpres, anul 2025 se înscrie între cei mai călduroşi ani din istoria măsurătorilor din România, fiind al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent, cu o temperatură medie anuală de 11,95°C şi o abatere pozitivă de +1,22°C faţă de media 1991-2020.

Intervalul 2012-2025 reprezintă cea mai caldă perioadă de 14 ani consecutivi din istoria observaţiilor meteorologice naţionale, ceea ce indică o schimbare structurală a regimului termic, excluzând ipoteza unei fluctuaţii izolate, menţionează sursa citată.

„Anul 2025 arată cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. Nu vorbim doar despre temperaturi mai mari, ci despre o combinaţie tot mai riscantă între caniculă, lipsa apei şi ploi violente într-un timp foarte scurt. Acest lucru ne obligă să regândim modul în care gestionăm apa, solul şi infrastructura de protecţie împotriva dezastrelor. Încă din prima zi a mandatului meu am căutat să aduc alături de Ministerul Mediului specialişti de anvergură în domeniul schimbărilor climatice, capabili să ofere soluţii bazate pe ştiinţă şi date solide. Este o premieră pentru instituţia noastră faptul că astfel de experţi au fost cooptaţi. În perioada viitoare vom prezenta primul rezultat concret al muncii din ultimele luni: normele de gestionare a pădurilor care sunt tot mai afectate de schimbările climatice”, a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, citată în comunicat.

Conform ANM, tendinţa este clară pe termen lung, în condiţiile în care, în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în România a crescut cu +0,54°C faţă de perioada 1981-2010, iar în Bucureşti cu +0,49°C. Această evoluţie s-a tradus în recorduri termice frecvente la nivel zilnic, lunar, sezonier şi anual.

„Luna iulie 2025 a fost marcată de caniculă extremă, cu şase avertizări generale de cod roşu şi valori maxime de până la 43,4°C la Calafat, respectiv peste 41°C în numeroase staţii din sudul şi vestul ţării. În paralel, au fost înregistrate episoade de furtuni violente, cu rafale ce au depăşit 150 km/h în Banloc şi 100 km/h în mai multe zone montane şi vestice”, se mai precizează în document.

ANM precizează că seceta a fost una dintre caracteristicile definitorii ale anului.

„Au fost şapte luni secetoase, iar iunie 2025 a fost cea mai secetoasă lună din istorie, cu doar 18,9 mm precipitaţii faţă de media climatologică de 90,5 mm. Vara 2025 a fost a patra cea mai secetoasă vară înregistrată la nivel naţional, Dobrogea fiind regiunea cea mai afectată, cu o medie de doar 34,3 mm precipitaţii”, se mai arată în document.

La polul opus, 2025 a adus şi episoade de precipitaţii extreme.

„Luna mai a fost una dintre cele mai ploioase din ultimele decenii, iar octombrie 2025 a stabilit noi recorduri regionale şi naţionale. În prima decadă a lunii octombrie, la 51 de staţii meteorologice s-au înregistrat peste 100 l/mp, iar în mai multe locaţii au fost depăşite maxime istorice de precipitaţii în 24 de ore. Această alternanţă între secetă şi ploi torenţiale explică şi numărul ridicat de avertizări meteo: în 2025 au fost emise 170 de avertizări generale (14 de cod roşu) şi 3.521 de avertizări nowcasting (77 de cod roşu), cel mai ridicat nivel din ultimii ani”, se mai precizează în comunicat.

