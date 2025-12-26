Live TV

Video Noaptea trecută, cea mai friguroasă din această iarnă, până acum. ANM anunță că temperaturile vor scădea până la -10°C de Revelion

Data actualizării: Data publicării:
femeie-frig-ger-shutterstock_1038774679
Foto. Shutterstock

În mai multe zone din țară, noaptea trecută a fost cea mai rece noapte de iarnă de până acum, dar meteorologii anunță că temperaturile vor mai crește puțin. De Revelion, temperaturile vor scădea din nou până la -10 grade Celsius.

Meteorologul ANM Mihai Huștiu a declarat, la Digi24, că „a fost cea mai rece noapte de iarnă de până acum pentru multe localități din Transilvania, din Moldova, Muntenia, Dobrogea”. În Capitală, s-au înregistrat -7° C la periferie, și -5° în oraș, în această dimineață.

Huștiu spune că „temperaturile mai cresc puțin. Astăzi devin pozitive în mare parte din țară”, cu maxime între zero și 5° Celsius și „nici nopțile nu mai sunt atât de de reci prin depresiuni”.

Vom mai avea temperaturi de -8 până la  -10° prin depresiuni, dar în rest mai cresc temperaturile ușor, „apar norii și de aceea temperatura nu mai scade atât de mult”. Noaptea trecută a fost mai friguroasă și din cauză că cerul a fost senin.

„Spre Revelion s-ar putea să avem din nou temperaturi scăzute. Noaptea dintre ani chiar aduce temperaturi din nou spre -10° în estul Transilvaniei”, mai spune Mihai Huștiu, care a precizat că și în Capitală noaptea de revelion va fi una rece, iar „până la finalul anului mai probabile sunt ninsorile”, dar, dee această dată, în nordul,  în centrul țării și pe la munte. În zona de sud a țării nu mai sunt așeteptate ninsori deocamdată.

Citește și:

Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna ianuarie

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
masina pentru examinare auto
2
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
3
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
5
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni cu caciula pe strada
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna ianuarie
Decorations on christmas tree
Vreme rece, brazi de Crăciun și praf: de ce alergiile tale pot să se agraveze în perioada Crăciunului
ninsoare-abundenta-gettyimages
Cod galben de ninsori, vânt puternic și polei în prima zi de Crăciun. Trafic blocat în Olt, din cauza viscolului
dr-cristian-pandrea
Riscurile sezonului rece și importanța reacției rapide
Frosty Weather In Yakutsk, Russia
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Recomandările redacţiei
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România: Armata a...
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump. Kievul mizează pe un...
Jandarmeria Romana
Scandal la primele ore ale dimineții, la intrarea în Mamaia. Șase...
donald trump in biroul oval
Armata SUA a lovit ţinte ISIS în Nigeria, anunță Donald Trump...
Ultimele știri
Cum scapă rușii de sancțiunile UE folosind documente românești (Le Monde)
Detalii tulburătoare despre moartea lui Rob și Michele Reiner. Doi dintre copiii lor au anunțat că pregătesc o slujbă de comemorare
Dictatorul Coreei de Nord anunță continuarea dezvoltării rachetelor în următorii cinci ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Locul de pe Pământ unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istorie. Zăpada a acoperit clădirile...
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Italienii anunță marea lovitură a perioadei de MERCATO: Radu Drăgușin, la un gigant din Serie A
Pro FM
Cât câștigă Mariah Carey în fiecare Crăciun. Milioanele generate anual de „All I Want for Christmas Is You”
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Ce sumă infimă iei la pensie dacă ai muncit pe 3.500 lei net timp de 30 ani? Ce a pățit un pensionar
Digi FM
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...