În mai multe zone din țară, noaptea trecută a fost cea mai rece noapte de iarnă de până acum, dar meteorologii anunță că temperaturile vor mai crește puțin. De Revelion, temperaturile vor scădea din nou până la -10 grade Celsius.

Meteorologul ANM Mihai Huștiu a declarat, la Digi24, că „a fost cea mai rece noapte de iarnă de până acum pentru multe localități din Transilvania, din Moldova, Muntenia, Dobrogea”. În Capitală, s-au înregistrat -7° C la periferie, și -5° în oraș, în această dimineață.

Huștiu spune că „temperaturile mai cresc puțin. Astăzi devin pozitive în mare parte din țară”, cu maxime între zero și 5° Celsius și „nici nopțile nu mai sunt atât de de reci prin depresiuni”.

Vom mai avea temperaturi de -8 până la -10° prin depresiuni, dar în rest mai cresc temperaturile ușor, „apar norii și de aceea temperatura nu mai scade atât de mult”. Noaptea trecută a fost mai friguroasă și din cauză că cerul a fost senin.

„Spre Revelion s-ar putea să avem din nou temperaturi scăzute. Noaptea dintre ani chiar aduce temperaturi din nou spre -10° în estul Transilvaniei”, mai spune Mihai Huștiu, care a precizat că și în Capitală noaptea de revelion va fi una rece, iar „până la finalul anului mai probabile sunt ninsorile”, dar, dee această dată, în nordul, în centrul țării și pe la munte. În zona de sud a țării nu mai sunt așeteptate ninsori deocamdată.

