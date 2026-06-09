Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, două coduri galbene de instabilitate atmosferică, valabile până miercuri seara. Acestea vizează mai multe regiuni din țară, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină.

Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, care va fi valabil marți de la ora 12 până seara la ora 23.

Astfel, „în nordul și nord-estul Munteniei, precum și în nordul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni”.

„În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”, precizează ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul Munteniei și al Dobrogei, în estul Olteniei și sudul Moldovei, mai menționează meteorologii.

Foto: ANM

ANM a emis încă un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, care va fi valabil miercuri, între orele 12 - 21.

„În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni”, informează meteorologii.

„În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”, mai precizează aceștia.

De asemenea, ANM notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul regiunilor din partea de sud și est a țării.

Foto: ANM

Vremea la București

În Capitală, marți, cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi averse (în medie 5...10 l/mp), descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (35...45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 15...17 grade.

Miercuri, cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade.

Editor : C.S.