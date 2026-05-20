Noi alerte de furtuni și vânt puternic: ANM a emis două coduri galbene. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea în București HARTĂ

Avertizare meteo de furtuni.
Cod galben de vânt puternic  Vremea la București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi alerte de vreme rea. Sunt anunțate perioade de instabilitate atmosferică, ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării, iar pentru unele zone au fost emise și coduri galbene de vânt puternic.

Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului, valabilă între 20 mai, ora 10 – 23 mai, ora 10.

Astfel, în intervalul menționat, „vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp”.

„Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...90 km/h”, potrivit ANM.

Cod galben de vânt puternic 

A fost emis și un cod galben de vânt puternic, valabil de miercuri dimineața până seara la ora 22:00.

Miercuri (20 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h, informează meteorologii. 

ANM a mai emis o avertizare cod galben și pentru ziua de joi, care va fi valabilă până la ora 21:00. 

Astfel, joi (21 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, cu viteze de 50...65 km/h.

Vremea la București

ANM anunță că în Capitală, miercuri, vremea se va menține normală termic, dar va fi și ușor instabilă. Cerul va avea înnorări temporare, iar după amiaza și noaptea vor fi averse (5...8 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.

Potrivit meteorologilor, joi, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse (6...8 l/mp, izolat peste 10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

Vineri, în București cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 21...23 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

Meteorologii mai menționează și că în intervalul 20 mai, ora 10 - 23 mai, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului.

 

