Jumătate din țară intră de duminică la prânz sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. „Cantități de 40–50 l/mp în mai puțin de o oră înseamnă jumătate dintr-o lună de ploi”, a precizat Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie. De luni, aria fenomenelor se restrânge semnificativ, însă meteorologii avertizează că episoadele de vreme severă vor continua local și pot aduce cantități importante de precipitații într-un timp foarte scurt.

Cod galben de vreme severă în jumătate de țară

O atenţionare cod galben este valabilă pentru intervalul 7 iunie, ora 12- 7 iunie, ora 21, fiind prognozate instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, în Carpaţii Orientali, jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali, Dobrogea şi cea mai mare parte a Moldovei şi Munteniei.

„În Carpaţii Orientali, jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali, Dobrogea şi cea mai mare parte a Moldovei şi Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50-70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15-25 l/mp şi izolat de peste 30-40 l/mp”, conform ANM.

Directorul ANM, Elena Mateescu, explică faptul că fenomenele afectează zone extinse ale țării, în valuri succesive.

„Cu siguranță vom vorbi în continuare de fenomene de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ astăzi până la ora 21:00 pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, dar și Carpații Orientali și jumătatea estică a Meridionalilor. Intensificări de vânt vor fi unele susținute. Vorbim de rafale de 50–70 km/h, cantități de apă de 15–25 l/mp, izolat peste 30–40 l/mp”, a precizat meteorologul.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în Oltenia, vestul Munteniei şi în restul Transilvaniei şi al Moldovei.

„În mai puțin de o oră pot cădea 40–50 l/mp”

Directorul ANM atrage atenția că intensitatea ploilor este problema principală, nu doar cantitatea totală pe o zi: „Nu sunt cuprinse în normalul perioadei atunci când consemnăm pe secvențe foarte scurte de timp valori de 40–50 l/mp înseamnă 50% din cât ar trebui să plouă într-o lună iunie în țara noastră. Cantități de apă de 40–50 l/mp în mai puțin de o oră înseamnă jumătate din câte ar trebui să plouă într-o lună de iunie în România.”

Elena Mateescu nu exclude agravarea rapidă a situației meteorologice.

„Datele arată o intensificare a fenomenelor. Cu siguranță vom actualiza acest mesaj general cu avertizări de vreme severă imediată, de cod portocaliu sau roșu, dacă se impun.”

„O vreme instabilă și pe parcursul săptămânii viitoare”

O avertizare similară, de cod galben, întră în vigoare de luni, de la ora 12 până la ora 21 pentru Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpaţii Orientali şi jumătatea estică a Carpaţilor Meridionali

„Local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpaţii Orientali şi jumătatea estică a Carpaţilor Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50-70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15-25 l/mp şi izolat de peste 30-40 l/mp”, informeaxă ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în Transilvania, Dobrogea, restul Munteniei şi al Moldovei.

„Fenomenelor de instabilitate posibil să fie de interes și pe parcursul săptămânii viitoare, pentru că și regimul de temperaturi va fi în creștere. Mâine 25–30°C, apoi marți deja până la 32–33°C, în special în vestul și sud-vestul țării și în Capitală”, a anunțat Elena Mateescu.

Editor : C.A.