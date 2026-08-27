Noi alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de ploi torențiale și de vânt puternic. Zonele vizate si vremea la București HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben, care vizează instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ. Meteorologii au mai emis și o avertizare cod galben, valabilă vineri, pentru intensificări ale vântului în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei.

Astfel, avertizarea de instabilitate atmosferică, valabilă de la ora 10:00 până vineri, la ora 01:00, vizează cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și Carpații Meridionali și Orientali.

Potrivit ANM, „vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm)”.

Meteorologii avertizează că, „în intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...50 l/mp”.

ANM precizează și că „manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului”.

Foto: ANM

Cod galben de vânt puternic

ANM a mai emis o avertizare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă vineri, între orele 08:00 și 20:00, în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei.

„Pe parcursul zilei de vineri (28 august), în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h”, transmit meteorologii.

Foto: ANM

Vremea în Capitală

La București, joi, cerul va avea înnorări, iar începând cu orele după-amiezii vor fi averse (cantități de apă de 10...15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale de 50...70 km/h. Vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 15...17 grade.

Vineri, vremea va deveni frumoasă, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări dimineața, iar vântul va sufla moderat (viteze de 30...35 km/h). Temperatura maximă va fi de 27...28 de grade.

ANM menționează că în intervalul 27 august, ora 10 - 28 august, ora 01, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.

Editor : C.S.