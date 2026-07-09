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Noi alerte de vreme rea: ANM a emis cod portocaliu și galben de furtuni. Sunt vizate 17 județe și Bucureştiul HARTĂ

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oameni cu umbrele si ploaie
Foto: Shutterstock
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Din articol
Vremea în Capitală

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod portocaliu de averse torenţiale importante cantitativ, ce vizează pe parcursul acestei zile două judeţe, în timp ce un cod galben de vreme instabilă va fi valabil până vineri dimineaţa în 15 judeţe şi în Municipiul Bucureşti.

Conform prognozei de specialitate, joi, între orele 12:00 - 17:00, în judeţele Dâmboviţa şi Prahova va fi cod portocaliu de averse cu caracter torenţial, cantităţile de apă acumulate în timp scurt fiind de 30- 40 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 50 - 60 litri/mp, îndeosebi în zonele deluroase şi montane.

De asemenea, în intervalul 9 iulie, ora 12:00 - 10 iulie, ora 2:00, va fi în vigoare o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică şi averse în Muntenia, Dobrogea, în vestul şi în sudul Moldovei, unde se vor semnala şi descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50- 70 km/h), iar pe arii restrânse vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1 - 3 cm).

Foto: ANM

În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 20 litri/mp şi izolat de peste 30 - 40 litri/mp.

Meteorologii precizează că manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi izolat şi în restul teritoriului.

Vremea în Capitală

În București, începând de joi de la ora 12:00 și până vineri la 02:00, valorile termice, în scădere față de ziua anterioară, se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date.

Cerul va avea înnorări, mai accentuate după-amiaza și seara când vor fi averse (5...10 l/mp și izolat peste 15 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze în general de 40...60 km/h). Temperatura maximă va fi de 26...28 de grade.

Meteorologii precizează că în intervalul 09 iulie, ora 12 - 10 iulie, ora 02, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

Editor : C.S.

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