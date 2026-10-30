Live TV

Noi alerte de vreme rea: ANM anunță ploi, vânt puternic și ninsori la munte. Zonele vizate de cod galben și vremea în Capitală HARTĂ

Data publicării:
un om cu umbrela si o femeie in ploaie
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cod galben de ploi și ninsori la munte  Vremea în București 

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare cod galben de ploi în cinci judeţe, dar şi de ninsori în Carpaţii Meridionali, valabilă până duminică dimineaţa. Meteorologii au emis și o informare de vreme rea, care vizează intensificări ale vântului în mai multe regiuni, ploi însemnate cantitativ şi ninsori la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri.

Astfel, ANM anunță că pe parcursul zilei de vineri (30 octombrie) temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu viteze la rafală de 40...50 km/h.

„De vineri noaptea, va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1500 m, vor fi precipitații mai ales sub formă ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm”, mai informează meteorologii.

Aceștia notează că în regiunile sud-vestice și sudice, va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, important cantitativ, iar de duminică (1 noiembrie) și vântul se va intensifica.

Cod galben de ploi și ninsori la munte 

Potrivit meteorologilor, în intervalul 31 octombrie, ora 5:00 - 1 noiembrie, ora 10:00, în zona deluroasă şi montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25 - 40 l/mp şi izolat de peste 45 - 50 l/mp.

În acelaşi timp, în Carpaţii Meridionali, la altitudini în general de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă de 15 - 25 cm. 

Foto: ANM

Vremea în București 

În Capitală, vineri, vremea va fi în general închisă. Temporar, mai ales seara și noaptea, va ploua slab (cantități de apă de 3...8 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 9...11 grade.

Sâmbătă, vremea se va menține închisă și temporar va ploua (cantități de apă în general de 10...15 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, mai mică decât în mod obișnuit la această dată, va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

ANM precizează că în intervalul 30 octombrie, ora 10 - 01 noiembrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski
1
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
2
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
3
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean Luc Picard din...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
4
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
5
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
Digi Sport
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Wind And Rain Hit The UK
Vremea rămâne mai rece decât de obicei la începutul lui noiembrie și va ploua mai mult. Estimări meteo pe 4 săptămâni
furtuna ploaie vreme rece
Cod roșu de ploi în Constanța. Mai multe zone au fost inundate, iar localnicii au primit două mesaje RO-Alert
o persoană cu o umbrelă roșie pe stradă
Ploi însemnate și vânt puternic în mai multe județe: ANM a emis două coduri galbene. Ce zone sunt vizate și cum va fi în Capitală HARTĂ
bucuresti, vreme rea, ploi, viscol, meteo
Luna noiembrie vine cu frig și ploi. Cum arată prognoza pentru următoarele patru săptămâni
oameni cu geci groase stau si se uita la un peisaj de toamna
Vremea se răcește. Meteorologii anunță prognoza până pe 8 noiembrie, pentru fiecare regiune din țară
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2026
Guvernul discută astăzi prima rectificare bugetară din 2026...
lumanari comemorare colectiv
11 ani de la tragedia Colectiv. ISU încearcă să recupereze...
pnrr
Ultimele două cereri de plată din PNRR, în impas. România trebuie să...
BRAȘOV - TÂRG DE LOCURI DE MUNCĂ 1.JOBSCHOOL - somaj tineri
INS: Şomajul a ajuns la 6,3% în septembrie. Aproape unul din trei...
Ultimele știri
Ce pedeapsă a primit un rus care a încercat să obțină acte de identitate românești folosind documente false
Pentagonul le-a cerut oficialilor europeni să nu mai „provoace” Rusia (surse)
Sindicaliştii feroviari critică rectificarea bugetară şi îi invită pe guvernanţi în trenul Bucureşti-Satu Mare: „Vedeţi condiţiile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Primul jucător care vrea să plece de la FCSB după eșecul rușinos din Cupă cu Gloria Bistrița. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Ministerul Apărării mută decisiv la Steaua! El e omul de care depinde promovarea în SuperLiga
Adevărul
Putin spune că Rusia este pregătită de război cu Europa. Amenințarea liderului de la Kremlin: „Nimeni să nu...
Digieconomic
Programul Rabla Auto 2026 se redeschide pe 3 noiembrie. Bugetul disponibil și valoarea ecotichetelor
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cornel Dinu, declarații tulburătoare: "Sunt la pământ! Nu pot să trăiesc din banii ăștia!"
Pro FM
Piesa în care Eminem a rostit 225 de cuvinte în numai 31 de secunde. Deține recordul pentru cel mai rapid rap
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Judi Dench, mărturisire emoționantă despre Robin Williams, la 12 ani de la moartea actorului. Gestul pe care...
Adevarul
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite
Newsweek
Pensionarii, îmbătați cu apă rece. S-au alocat 3 miliarde lei la „pensii”. De ce banii nu merg la indexări?
Digi FM
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania. Cum s-a petrecut tragedia: "A fost o explozie ca o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Reacția hilară a unui câine când stăpâna sa se pregătește să-l spele pe dinți: „Nu sunt sigură dacă îi place...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...