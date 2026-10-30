Noi alerte de vreme rea: ANM anunță ploi, vânt puternic și ninsori la munte. Zonele vizate de cod galben și vremea în Capitală HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare cod galben de ploi în cinci judeţe, dar şi de ninsori în Carpaţii Meridionali, valabilă până duminică dimineaţa. Meteorologii au emis și o informare de vreme rea, care vizează intensificări ale vântului în mai multe regiuni, ploi însemnate cantitativ şi ninsori la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri.

Astfel, ANM anunță că pe parcursul zilei de vineri (30 octombrie) temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu viteze la rafală de 40...50 km/h.

„De vineri noaptea, va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1500 m, vor fi precipitații mai ales sub formă ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm”, mai informează meteorologii.

Aceștia notează că în regiunile sud-vestice și sudice, va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, important cantitativ, iar de duminică (1 noiembrie) și vântul se va intensifica.

Cod galben de ploi și ninsori la munte

Potrivit meteorologilor, în intervalul 31 octombrie, ora 5:00 - 1 noiembrie, ora 10:00, în zona deluroasă şi montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25 - 40 l/mp şi izolat de peste 45 - 50 l/mp.

În acelaşi timp, în Carpaţii Meridionali, la altitudini în general de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă de 15 - 25 cm.

Foto: ANM

Vremea în București

În Capitală, vineri, vremea va fi în general închisă. Temporar, mai ales seara și noaptea, va ploua slab (cantități de apă de 3...8 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 9...11 grade.

Sâmbătă, vremea se va menține închisă și temporar va ploua (cantități de apă în general de 10...15 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, mai mică decât în mod obișnuit la această dată, va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

ANM precizează că în intervalul 30 octombrie, ora 10 - 01 noiembrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ.

Editor : C.S.