Noi alerte de vreme rea: cod galben de furtuni puternice în aproape jumătate de țară. Care sunt zonele vizate și cum va fi în Capitală

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, două avertizări cod galben de furtuni puternice. Meteorologii anunță că până vineri seara va ploua torențial în mai multe județe din țară.

ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabil pe parcursul zilei de joi, până la ora 23:00.

Astfel, „în Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni”.

„În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”, informează meteorologii.

Aceștia notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Foto: ANM

Cod galben de furtuni, vineri

A fost emisă încă o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, care va fi valabilă vineri, între 12:00 - 23:00.

„În nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni”, potrivit ANM.

„În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”, precizează meteorologii.

De asemenea, aceștia notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul zonei montane precum și în sud-estul țării.

Foto: ANM

Vremea în București

În Capitală, joi, vremea va fi în general instabilă. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale (15...25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade.

Vineri, cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27...28 grade.

ANM menționează că în intervalul 04 iunie, ora 10 - 04 iunie, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate, iar în intervalul 05 iunie, ora 10 - 05 iunie, ora 23 municipiul București nu se va afla sub incidența mesajelor de vreme severă.

Editor : C.S.