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Noi alerte de vreme rea: meteorologii anunță ploi și vânt puternic. Care este prognoza pentru București

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umbrele cu ploaie si vant
Foto: Getty Images
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Din articol
Vremea la București 

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare de ploi moderate cantitativ şi intensificări ale vântului, valabilă în întreaga ţară, până vineri seara.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 22 octombrie, ora 10:00 - 23 octombrie, ora 21:00, va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar pe parcursul zilei de vineri în jumătatea de est.

Ploile vor avea şi caracter de aversă, iar izolat vor fi descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor strânge cantităţi de apă de 10 - 20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp, pe parcursul zilei de joi, îndeosebi în Carpaţii Occidentali, în vestul Carpaţilor Meridionali şi în nordul Carpaţilor Orientali, iar vineri în Muntenia, Dobrogea, în sudul Moldovei şi în zona Carpaţilor de Curbură.

Temporar, vor fi intensificări ale vântului, joi pe arii restrânse îndeosebi în vestul, centrul şi estul ţării, iar vineri în Bărăgan, sudul Moldovei şi al Olteniei, cu rafale în general de 40 - 50 km/h şi de peste 70 km/h pe crestele montane. 

Vremea la București 

În Capitală, joi, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va avea înnorări și vor fi averse (cantități de apă de 5...8 l/mp). Temperatura maximă va fi în jurul a 19 grade, iar cea minimă de 10...11 grade. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Vineri, vremea se va răci și va fi în general închisă. Temporar va ploua (cantități de apă de 10...15 l/mp). Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 14...16 grade.

Meteorologii preciează că în intervalul 22 octombrie, ora 10 - 23 octombrie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ.

Editor : C.S.

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