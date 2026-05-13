Noi alerte de vreme rece: ANM a emis cod galben de vânt puternic. Care sunt județele vizate HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare cod galben de vânt puternic în zone din sudul şi sud-estul ţării, valabilă pe parcursul zilei de miercuri.

Astfel, în intervalul 13 mai, ora 10:00 - 13 mai, ora 22:00, în Oltenia, vestul şi sudul Munteniei şi sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi izolat de 80 km/h.

De altfel, până joi dimineaţa este în vigoare o informare de vreme rece, cu lapoviţă şi ninsoare pe crestele montane.

Valorile de temperatură au scăzut accentuat în vestul şi în nord-vestul ţării, începând de marţi, apoi şi în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă.

La munte, în zona de creastă, vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

