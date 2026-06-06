Aproape toată țara va fi astăzi sub alertă de furtuni. Meteorologii ANM au emis cod galben pentru mai multe regiuni ale țării, unde sunt așteptate averse torențiale, vijelii și grindină. Veștile nu sunt încurajatoare nici pentru săptămâna viitoare, când ploile vor continua, deși cu o intensitate mai redusă.

Vremea se strică în mare parte din țară, iar meteorologii avertizează că urmează un weekend marcat de furtuni, cantități importante de apă și fenomene meteo periculoase. Potrivit meteorologului Alexandra Roșioară, un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ este în vigoare.

„Astăzi, de la ora 12:00 până diseară la ora 23:00 este în vigoare un cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ în Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei”, a explicat meteorologul.

În regiunile vizate sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, care pot lua aspect de vijelie.

„Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii cu viteze de 50-70 km/h și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni”, a precizat Alexandra Roșioară.

Cantitățile de apă pot deveni semnificative într-un interval scurt de timp.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metrul pătrat și, izolat, de peste 30-40 de litri pe metrul pătrat”, a adăugat specialistul.

Nici ziua de duminică nu aduce o schimbare importantă. Instabilitatea atmosferică va continua să afecteze zone întinse ale țării.

„Și mâine este așteptată instabilitate atmosferică în Transilvania, în Moldova, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și izolat în restul teritoriului. Ca și astăzi, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, căderi de grindină și cantități de apă de 15-25 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp”, a explicat meteorologul.

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Cei care speră la o îmbunătățire rapidă a vremii vor mai avea însă de așteptat. Potrivit prognozelor, nici începutul săptămânii viitoare nu va aduce stabilizarea completă a atmosferei.

„De săptămâna viitoare va fi ceva mai puțină instabilitate atmosferică, în special în zona montană și în partea de est și sud a țării. Dar, după cum spuneam, nu scăpăm de instabilitate nici săptămâna viitoare, doar că fenomenele vor fi mai puțin extinse și mai puțin intense decât în acest weekend”, a concluzionat Alexandra Roșioară.

Editor : C.A.