Noi alerte meteo: ANM anunță furtuni și vijelii în mai multe zone din țară

Meteorologii anunţă ploi torențiale și vijelii, până joi seară. Se vor înregistra rafale de vânt de până la 70 de kilometri de oră, dar şi cantităţi însemnate de ploi în intervale scurte.

"Pe parcursul zilei de miercuri (27 mai) şi în noaptea de miercuri spre joi în nord-vestul, nordul, estul şi local centrul şi sud-estul ţării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală în general de 40...60 km/h), averse torenţiale, descărcări electrice şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) se vor acumula cantităţi de apă de 10...20 l/mp", anunţă, miercuri, ANM.

Potrivit meteorologilor, joi (28 mai) vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a ţării, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, iar manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi pe arii restrânse în regiunile sudice.

Pentru intervalul 27 mai, ora 12.00 - 27 mai, ora 23.00, a fost emisă o avertizare cod galben.

"Din a doua parte a zilei de miercuri (27 mai), în Maramureş, nordul Transilvaniei şi în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului şi vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat peste 80 km/h, averse torenţiale, descărcări electrice şi pe alocuri grindină de mici şi medii dimensiuni", a mai transmis ANM.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi, local, de 15...25 l/mp.

De asemenea, pentru intervalul 28 mai, ora 08.00 - 28 mai, ora 21.00 a fost emisă o avertizare cod galben.

"Pe parcursul zilei de joi (28 mai) vântul va avea intensificări în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei şi nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h. În Carpaţii Meridionali şi Occidentali local vor fi rafale de 70...90 km/h", arată meteorologii.

