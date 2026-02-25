Noi alerte meteo. ANM anunță ninsori, ploi, viscol și vânt în mare parte din țară: au fost emise 5 coduri portocalii și galbene HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, cinci coduri portocalii și galbene de viscol, zăpadă și vânt puternic, valabile în special în zonele de munte. Meteorologii au emis și o informare de vreme rea, cu ploi, ninsori și intensificări ale vântului, care va fi valabilă în mare parte din țară.

Astfel, ANM a emis o informare de precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș și intensificări ale vântului, care va fi valabilă de miercuri de la ora 10:00 până joi dimineața la 08:00.

„Până în dimineața zilei de joi (26 februarie) temporar vor fi precipitații îndeosebi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. La munte și în Maramureș va ninge, în Transilvania și Moldova vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea și Muntenia seara și la începutul nopții vor fi precipitații mixte, apoi va ninge. Izolat se va forma polei sau ghețuș”, informează meteorologii.

Potrivit acestora, „în Carpații Meridionali și de Curbură, local cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform cu grosimi în medie de 10...15 cm”.

De asemenea, „vântul va avea intensificări la munte cu viteze de 70...85 km/h, iar pe creste va sufla tare cu peste 85...90 km/h va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea semnificativ. Temporar intensificări ale vântului vor fi și în estul, sud-vestul și local în centrul țării cu viteze în general de 45...55 km/h”.

ANM a emis și un cod galben de zăpadă viscolită și troienită, care va fi valabil miercuri până la ora 20:00, „în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură”. Acolo, „vântul va avea viteze la rafală de 70...85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m”.

A fost emisă și o avertizare cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, valabilă tot până miercuri la ora 20:00.

Astfel, „la altitudini în general de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80...110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m”.

ANM a mai emis și un cod galben de vânt puternic, valabil în același interval.

Potrivit meteorologilor, „în intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50...70 km/h”.

Foto: ANM

Meteorologii au emis încă o avertizare cod galben de zăpadă viscolită și troienită, valabilă începând de miercuri seara de la 20:00 până joi dimineața la 08:00.

Astfel, „în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70...85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m”.

De miercuri seara de la 20:00 și până joi dimineața la 08:00 va fi valabil și un cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m.

„La altitudini în general de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80...110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m”, avertizează meteorologii.

Foto: ANM

Vremea în București

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de miercuri, valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când la început vor fi precipitaţii mixte şi condiţii de polei, apoi va ninge slab.

Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de -2...-1 grad.

Potrivit ANM, în intervalul 25 februarie, ora 10 - 26 februarie, ora 08, pentru municipiul București nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.

Editor : C.S.