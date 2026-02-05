Live TV

om in vant si ninsoare
Foto: Shutterstock
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de ploi, ninsori și vânt puternic, care vizează cea mai mare parte a țării. În zonele montane și nord-estul țării va ninge, existând risc de polei și strat nou de zăpadă. Vântul va avea intensificări în special în regiunile sud-vestice, estice și pe crestele montane, cu rafale locale ce pot depăși 100 km/h.

Meteorologii au emis o informare de precipitații moderate cantitativ și intensificări ale vântului, care va fi valabilă între 05 februarie, ora 10:00 – 06 februarie, ora 10:00.

Astfel, în intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Va ploua, iar în noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie) pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei.

„La munte, la altitudini de peste 1500 m, vor predomina ninsorile. În sud și est cantitățile de apă vor fi de 10...20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei se vor acumula peste 25...35 l/mp”, potrivit ANM.

De asemenea, „vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice și pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80…90 km/h”, mai informează meteorologii.

Cod galben de ploi, ninsori și strat de zăpadă 

A fost emisă și o avertizare cod galben de precipitații însemnate cantitativ, ninsori viscolite și strat de zăpadă, care va fi valabilă începând de joi dimineața, până vineri la ora 10:00. 

Astfel, potrivit ANM, „în județele Prahova, Buzău și Vrancea va ploua și se vor acumula 25...35 l/mp și izolat peste 40...50 l/mp. În zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15...30 cm (echivalentul în apă a 20...30 l/mp), iar vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 90...100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 100 m”.

Cod galben de vânt puternic 

Meteorologii au emis și un cod galben de vânt puternic care va fi valabil pe parcursul zilei de joi, până la ora 20:00. 

„În județul Caraș-Severin și local în județul Timiș, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 90...100 km/h, viscolind zăpada depusă”, avertizează ANM. 

Foto: ANM

Vremea în București

În Capitală, pe parcursul zilei de joi și până vineri dimineața vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua (15...20 l/mp). Vântul va sufla moderat ziua, cu viteze de 30...35 km/h, apoi treptat va slăbi în intensitate. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 2...4 grade.

Meteorologii precizează că în intervalul 05 februarie, ora 10 - 06 februarie, ora 10,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de infomare meteorologică ce vizează cantitățile de apă.

