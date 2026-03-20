Noi alerte meteo de vânt puternic. Care sunt zonele vizate de cod galben și cum va fi vremea în București HARTĂ

Vremea în București 

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare cod galben de vânt puternic în opt judeţe, iar sâmbătă vor fi sub cod galben judeţele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul Bucureşti şi vestul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi, unde vântul va avea viteze de 50-65 de kilometri pe oră. În Bucureşti, vremea va fi închisă şi va ploua slab.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informare meteorologică, valabilă de vineri, de la ora 10.00, până duminică, la ora 18.00.

„În intervalul menţionat, temporar, în special pe parcursul zilelor, în jumătatea de est a ţării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40...45 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...70 km/h”, a transmis ANM.

 Totodată, a fost emisă o atenţionare cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă vineri, între orele 10.00 şi 18.00, în judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa.

„În intervalul menţionat, în Dobrogea, estul Munteniei şi sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h. În Carpaţii de Curbură rafalele vor fi de 70...80 km/h”, au arătat meteorologii.

Foto: ANM

Un alt cod galben, vizând tot intensificări ale vântului, va fi în vigoare sâmbătă, între orele 10.00 şi 18.00, în judeţele Vrancea, Buzău, Ilfov, în municipiul Bucureşti şi în vestul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi.

În zonele menționate, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h. În Carpaţii de Curbură rafalele vor fi de 65...75 km/h.

Foto: ANM

Vremea în București 

În zona municipiului Bucureşti, vineri cerul va fi temporar noros, cu valori termice apropiate de cele specifice datei. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări de 35...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 11...13 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.

Sâmbătă, vremea va fi în general închisă, iar spre dimineaţă va ploua slab. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua (viteze la rafală de 50...60 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4...6 grade.

Pe parcursul zilei de duminică, vremea va fi închisă şi temporar va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 35...40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade.

Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
