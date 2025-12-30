Noi avertizări de la meteorologi: Cod galben de vânt și ninsoare viscolită. Cum va fi vremea până la Revelion

Meteorologii au emis avertizări Cod Galben de vânt puternic și viscol pentru marți și miercuri în Carpații Meridionali și de Curbură, dar și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. De asemenea, sunt vizate regiunile din nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei plus Carpații Orientali.

Până la ora 20:00, în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. De asemenea, în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută. Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi local și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

Ulterior, până miercuri la ora 08:00, în nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50...65 km/h, viscolind ninsoarea. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Miercuri, până la ora 20:00, în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h și va ninge viscolit. Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

Prognoză specială pentru București

Intervalul 30.12.2025 Ora 10:00 - 31.12.2025 Ora 08:00

Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul nopții, când vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de -7...-4 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 31.12.2025 Ora 08:00 - 31.12.2025 Ora 20:00

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 30...35 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade.

Municipiul București nu se va afla sub incidența unui mesaj meteorologic general de vreme severă.

