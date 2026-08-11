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Noi coduri galbene emise de ANM pentru miercuri. Unde vor fi furtuni | HARTĂ

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Feomene meteo extreme soare si furtuna
FOTO: Getty Images
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Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis trei atenţionări Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi caniculă, dar şi de intensificări ale vântului şi perioade de instabilitate atmosferică şi averse torenţiale în judeţe din sudul şi estul ţării, precum şi în zonele montane din Carpaţii Meridionali. 

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Astfel, miercuri, 12 august, în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman şi Giurgiu temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 şi 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.

Indice temperatură-umezeală (ITU) în jurul pragului critic de 80 de unităţi va fi local şi în restul Olteniei, al Munteniei şi în Dobrogea.

Tot miercuri, în intervalul orar 5:00 - 16:00, sudul Moldovei şi estul Munteniei se vor afla sub Cod galben de intensificări ale vântului, care vor avea la rafală viteze de 50 - 70 km/h. Intensificări ale vântului cu viteze de 40 - 45 km/h vor fi şi în Banat, Crişana, Dobrogea şi restul Munteniei şi al Moldovei.

O nouă atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse torenţiale însemnate cantitativ va fi în vigoare miercuri, între orele 12:00 şi 21:00, în zona de munte a judeţelor Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Sibiu şi Braşov. 

În zonele menţionate vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50 - 70 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 litri/mp şi izolat de peste 30 - 40 litri/mp.

Editor : A.C.

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