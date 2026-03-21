Vremea intră într-un proces de încălzire accentuată începând cu săptămâna viitoare, iar temperaturile vor ajunge și la 20 grade Celsius în zona de Sud a țării, potrivit șefei ANM, Elena Mateescu. Temperaturile vor rămâne ridicate și în ziua de Paște.

„Va urma o noapte în care temperaturile minime vor fi de -1 grad Celsius în depresiuni și până la 6-7 grade în partea de Vest. În Capitală, minima va fi de 4-6 grade. Următoarele zile temperaturile vor fi în creștere, mâine contăm pe 9-15 grade Celsius. Începând de marți temperaturile vor fi în creștere, 17-18 grade, posibil 19-20 în extremitatea sudică a țării. De asemenea, vor fi posibile și ploi slabe, precipitații mixte la munte”, susține directorul ANM, Elena Mateescu.

Temperaturile vor rămâne ridicate cel puțin până la finalul lunii martie, când vom avea și 20 de grade Celsius.

„Cel puțin până în jurul datei de 29 martie vorbim de vreme caldă. Mai ales începând din 26 martie, de la mijlocul săptămânii viitoare, când temperaturile vor urca până la 19-20 de grade”, a explicat Elena Mateescu.

De asemenea, vremea va rămâne caldă și în ziua Paștelui: „Între 7 până la 19 grade în țară, cu 17 grade în Capitală”

Editor : A.R.