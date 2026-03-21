Live TV

Video Vești noi de la meteorologi: temperaturi ridicate inclusiv de Paște, anunță șefa ANM

Data actualizării: Data publicării:
o tanara se bucura de primavara intr-un parc cu copaci inflotiri.
Foto: GettyImages

Vremea intră într-un proces de încălzire accentuată începând cu săptămâna viitoare, iar temperaturile vor ajunge și la 20 grade Celsius în zona de Sud a țării, potrivit șefei ANM, Elena Mateescu. Temperaturile vor rămâne ridicate și în ziua de Paște.

„Va urma o noapte în care temperaturile minime vor fi de -1 grad Celsius în depresiuni și până la 6-7 grade în partea de Vest. În Capitală, minima va fi de 4-6 grade. Următoarele zile temperaturile vor fi în creștere, mâine contăm pe 9-15 grade Celsius. Începând de marți temperaturile vor fi în creștere, 17-18 grade, posibil 19-20 în extremitatea sudică a țării. De asemenea, vor fi posibile și ploi slabe, precipitații mixte la munte”, susține directorul ANM, Elena Mateescu.

Temperaturile vor rămâne ridicate cel puțin până la finalul lunii martie, când vom avea și 20 de grade Celsius.

„Cel puțin până în jurul datei de 29 martie vorbim de vreme caldă. Mai ales începând din 26 martie, de la mijlocul săptămânii viitoare, când temperaturile vor urca până la 19-20 de grade”, a explicat Elena Mateescu.

De asemenea, vremea va rămâne caldă și în ziua Paștelui:  „Între 7 până la 19 grade în țară, cu 17 grade în Capitală”

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explozii in ucraina
1
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
Kremlin
4
Aproape nouă milioane de ruși nu pot părăsi țara pentru că au datorii. Deputații ruși vor...
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
5
Câți români ar fi de acord ca țara noastră să iasă din NATO și din Uniunea Europeană...
Fără precedent: Donald Trump a luat decizia în cazul României: la Cluj și la București!
Digi Sport
Fără precedent: Donald Trump a luat decizia în cazul României: la Cluj și la București!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vreme frumoasa 10.04
ANM anunță vreme tot mai caldă. După weekend vin temperaturi de până la 20 de grade Celsius
femeie cu o umbrela luata de vant
Noi alerte meteo de vânt puternic. Care sunt zonele vizate de cod galben și cum va fi vremea în București HARTĂ
o fetita intr-unn camp cu flori albastre de primavara
Cum va fi vremea de Florii și Paște. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
vreme lapovita ploaie ninsoare oras umbrela seara
Echinocțiul de primăvară cu ninsori și lapoviță. Cum va fi vremea de Paște
Meteorologii au emis o nouă informare de vânt puternic. Care sunt județele vizate de cod galben și cum va fi vremea la București
Recomandările redacţiei
scutul de la deveselu
Atacul iranian asupra bazei Diego Garcia: minciunile Teheranului și...
remorcher astana midia
Acuzații ale familiilor marinarilor după scufundarea remorcherului...
plenul parlamentului
Sondaj. Ce partide ar vota românii la parlamentare: AUR continuă să...
banner mojtaba khamenei
Cele patru întrebări cheie care ar putea defini următoarea fază a...
Ultimele știri
Diana Buzoianu: Pădurea Băneasa poate fi parc natural, arie protejată. Când vom avea documentele, Ministerul Mediului va face acest pas
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși, deschisă la Berlin. Mesajul lui Nicușor Dan: O recunoaștere a valorii noastre
Război în Orientul Mijlociu, ziua 22. Situl nuclear Natanz, vizat de un atac SUA - Israel. Iranul: „Nu acceptăm un armistițiu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Are 76 de ani și a devenit virală pe internet datorită pasiunii pentru modă: „Nu lăsați niciodată vârsta să...
Cancan
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au...
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dezvăluit ce l-a deranjat la declarațiile lui Pintilii: „Practic, m-a atacat pe mine!”...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Adi Mutu a dat verdictul după CFR – Rapid 1-0. „E un transfer ratat!”. Exclusiv
Adevărul
Eșec răsunător pentru Rusia în startul ofensivei de primăvară: 900 de soldați pierduți în 36 de ore
Playtech
Cum scapi de mucegaiul roz de pe capul de duș. Metoda simplă și eficientă pe care o poți aplica acasă
Digi FM
Soția unui marinar dispărut în accidentul naval din zona Midia, acuzații dureroase: „Știau riscurile! Cine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chuck Norris a murit, dar legenda rămâne! Cele mai tari glume, care îl fac nemuritor
Pro FM
Cine este Adeline din piesa lui Richard Clayderman, “Ballade pour Adeline”. Care e, de fapt, numele real al...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la...
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să crească mai repede o categorie de pensii. Înalta Curte: Nu mai tergiversați
Digi FM
Cel mai bătrân om din lume, descoperit din întâmplare. Are 118 ani și o rutină care i-a uimit pe medici
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Gemenii lui Chuck Norris, mesaje sfâșietoare după decesul tatălui lor: „Nimic nu te pregătește pentru moartea...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant