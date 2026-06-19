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Noi radare pentru detectarea fenomenelor extreme. ANM anunță în ce zone au fost amplasate

Data publicării:
nori de soare, ploaie, furtună
Foto: Shutterstock
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Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă instalarea a şapte radare noi, care detectează şi monitorizează continuu fenomenele extreme. Fiecare poate monitoriza non-stop o zonă geografică circulară cu o rază de până la 230 de kilometri.

„Schimbările climatice sunt de ani buni o realitate cu impact major asupra economiei şi populaţiei. Specialiştii Serviciului de Reţea Radare din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie detectează şi monitorizează continuu fenomenele extreme şi prin intermediul Serviciului de Reţea Radare. Cele şapte radare noi de tip dual-polarimetrice Doppler, în bandă S sunt amplasate la Bucureşti, Craiova, Oradea, Timişoara, Bobohalma, Iaşi, Bârnova şi Medgidia", a transmis, vineri, Administraţia Naţională de Meteorologie, potrivit News.ro. 

Sursa citată a precizat că fiecare radar poate monitoriza o zonă geografică circulară cu o rază de până la 230 de kilometri, 24 de ore din 24.

„Astfel, prin instalarea celor şapte sisteme radar noi, capacitatea de monitorizare şi prognoză meteorologică a ţării a fost semnificativ îmbunătăţită, iar informaţiile furnizate de specialişti sunt de înaltă calitate", au mai transmis meteorologii.

Potrivit acestora, radarele meteorologice dual-polarimetrice în bandă S reprezintă una dintre cele mai importante evoluţii tehnologice în monitorizarea fenomenelor meteorologice severe şi îi ajută pe meteorologi să diferenţieze mai precis tipul, forma şi dimensiunea particulelor de precipitaţii;

Informaţiile radar se folosesc pentru determinarea poziției, direcției de deplasare, structurii formaţiunilor noroase, tipului precipitaţiilor atmosferice şi estimarea cantităţilor de precipitaţii.

Editor : C.S.

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