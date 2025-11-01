Live TV

Video Noiembrie începe cu temperaturi de vară. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele zile

Data actualizării: Data publicării:
People walk through the Arboretum park during sunny autumn weather in Zurich
Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele zile. Foto: Reuters

Prima zi din noiembrie aduce vreme neobișnuit de caldă. Meteorologii anunță temperaturi mult mai ridicate decât cele normale în această perioadă, cu maxime de 24-25 de grade. Oana Catrina, meteorolog ANM, a vorbit la Digi24 despre prognoza meteo pentru următoarele zile.

„Prima zi din noiembrie aduce valori de temperatură maxime cu mult peste cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an. Practic, în orele amiezii, mercurul din termometre va urca din nou spre 24-25 de grade în partea de sud a teritoriului, iar în Capitală vom avea cam 21-22 de grade Celsius. Sunt temperaturicu mult peste cele ce în mod normal ar trebui să se înregistreze în această perioadă din an. Și asta pentru că în această perioadă din an, maximele normale pentru perioada în debutul lunii noiembrie ar trebui să se încadreze cam între 10 grade în estul Transilvaniei, în nordul Moldovei, până spre 13-14 grade în partea de sud a teritoriului, cu 13-14 grade în Capitală”, a explicat meteorologul.

„Vreme deosebit de caldă vom avea și mâine, în ziua de duminică, în cea mai mare parte din țară, iar luni contăm pe o vreme cu mult mai caldă decât în mod normal pentru perioada în care ne aflăm, chiar dacă în regiunile vestice, sud-vestice vom asista la o scădere a acestora, pe fondul tranzitării zonelor de către un sistem frontal, care va aduce și ploi temporar și local”, a adăugat ea.

Marți, temperaturile vor fi normale pentru perioada în care ne aflăm în toată țara, pentru ca de miercuri, din nou, treptat de la o zi la alta, temperaturile să crească și să se situeze peste cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an.

Și la munte va fi mai cald decât de obicei și nu se pune problema ca sezonul de schi să înceapă în această perioadă.
„Se vor înregistra temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă din an. Vremea va fi stabilă, motiv pentru care nu așteptăm nici precipitații, iar dacă ar fi să vorbim de precipitații, acestea ar fi doar sub formă lichidă. Nici vorbă de precipitații sub formă de ninsoare. Este perfect adevărat că vom avea parte de ploi luni în masivele vestice, sud-vestice, iar în noaptea de luni, înspre marți și marți și în restul zonei montane. Dar, repet, ploi slabe cantitativ. Nici vorbă de precipitații sub formă de ninsoare. Și asta pentru că ne vom afla mai tot timpul pe un fond de vreme cald, cu temperaturi peste cele normale perioadei”, a explicat Catrina.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
3
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
4
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 30 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Digi Sport
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trupe sua avion militar
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupe din...
U.S. President Trump holds a cabinet meeting at the White House in Washington
Șeful spionilor americani, vizită discretă la Bruxelles. Care a fost...
Președintele Putin alături de oligarhul rus Vagit Alekperov
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se...
foto logo colectiv club imagine colectiv ro
10 ani după tragedia din Colectiv: România a plătit peste 11 milioane...
Ultimele știri
Accident grav în Maramureș: o mașină a lovit în plin o căruță nesemnalizată. Un bebeluș a murit
Situație critică pentru marii arși. Spitalul „Bagdasar-Arseni” are 6 paturi, dar sunt tratați 12 pacienți
Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente. Poate să combată superbacteriile periculoase
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Peisaj de toamna
Meteorologii anunţă vreme mai caldă și ploi mai puține în noiembrie. Estimările pentru următoarele patru săptămâni
peisaj de toamnă în parc
Vremea la extreme în România în weekend: răcire în vest, centru și nord, temperaturi de primăvară în sud și sud-est
copaci-toamna-frunze
Cum va fi vremea până pe 17 noiembrie. Estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni
femeie-frig-ger-shutterstock_1038774679
Schimbare bruscă de temperatură în România: de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
peisaj de toamnă în parc
Vremea extremelor în România: de la îngheț la temperaturi de primăvară. ANM: „Va fi o creștere simțitoare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali: “Trebuie să găsească...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Ea este românca despre care americanii spun că merită să apară într-un film spectaculos pe Netflix. „A fost...
Adevărul
Rusia mobilizează 170.000 de soldați în estul Ucrainei, Kievul lovește rafinăriile rusești. Zelenski...
Playtech
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
Gigi Becali a decis: nume nou în conducerea celor de la FCSB!
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Newsweek
Casa de Pensii anunță bonus de 1.400 lei la pensie în noiembrie. Cine ia banii după 13 noiembrie?
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles