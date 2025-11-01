Prima zi din noiembrie aduce vreme neobișnuit de caldă. Meteorologii anunță temperaturi mult mai ridicate decât cele normale în această perioadă, cu maxime de 24-25 de grade. Oana Catrina, meteorolog ANM, a vorbit la Digi24 despre prognoza meteo pentru următoarele zile.

„Prima zi din noiembrie aduce valori de temperatură maxime cu mult peste cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an. Practic, în orele amiezii, mercurul din termometre va urca din nou spre 24-25 de grade în partea de sud a teritoriului, iar în Capitală vom avea cam 21-22 de grade Celsius. Sunt temperaturicu mult peste cele ce în mod normal ar trebui să se înregistreze în această perioadă din an. Și asta pentru că în această perioadă din an, maximele normale pentru perioada în debutul lunii noiembrie ar trebui să se încadreze cam între 10 grade în estul Transilvaniei, în nordul Moldovei, până spre 13-14 grade în partea de sud a teritoriului, cu 13-14 grade în Capitală”, a explicat meteorologul.

„Vreme deosebit de caldă vom avea și mâine, în ziua de duminică, în cea mai mare parte din țară, iar luni contăm pe o vreme cu mult mai caldă decât în mod normal pentru perioada în care ne aflăm, chiar dacă în regiunile vestice, sud-vestice vom asista la o scădere a acestora, pe fondul tranzitării zonelor de către un sistem frontal, care va aduce și ploi temporar și local”, a adăugat ea.

Marți, temperaturile vor fi normale pentru perioada în care ne aflăm în toată țara, pentru ca de miercuri, din nou, treptat de la o zi la alta, temperaturile să crească și să se situeze peste cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an.

Și la munte va fi mai cald decât de obicei și nu se pune problema ca sezonul de schi să înceapă în această perioadă.

„Se vor înregistra temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă din an. Vremea va fi stabilă, motiv pentru care nu așteptăm nici precipitații, iar dacă ar fi să vorbim de precipitații, acestea ar fi doar sub formă lichidă. Nici vorbă de precipitații sub formă de ninsoare. Este perfect adevărat că vom avea parte de ploi luni în masivele vestice, sud-vestice, iar în noaptea de luni, înspre marți și marți și în restul zonei montane. Dar, repet, ploi slabe cantitativ. Nici vorbă de precipitații sub formă de ninsoare. Și asta pentru că ne vom afla mai tot timpul pe un fond de vreme cald, cu temperaturi peste cele normale perioadei”, a explicat Catrina.

Editor : M.B.