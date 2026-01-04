Meteorologul Mihai Huștiu a declarat duminică, la Digi24, că urmează zile cu precipitații abundente, ninsori și viscol în aproape toată țara. Potrivit acestuia, episodul de vreme rea va dura până pe 9 ianuarie. „Este iarnă autentică la acest început de an”, spune el. Huștiu avertizează că există risc mare de polei începând de mâine dimineață

„Avem parte de un episod cu precipitații importante cantitativ în special în partea de sud-vest a țării și în zonele de munte. În sud-vest, dar mai ales în Munții Banatului, în Carpații Meridionali și în Munții Apuseni, stratul de zăpadă estimat din această dimineață și până marți dimineață ar putea să depășească 30-40 cm. Iar în nordul Olteniei, Banat, Crișana sau în sud-vestul Transilvaniei stratul de zăpadă va fi undeva de 10-25 cm. Așadar, strat de zăpadă important ținând cont că precipitațiile sunt abundente. Ninsori în toată jumătatea de nord a țării ce vor depune strat de zăpadă și prin Transilvania și prin Moldova”, declară Mihai Huștiu.

Risc mare de polei

„În zona de câmpie a Munteniei, Olteniei și în Dobrogea predomină ploile atât astăzi cât și mâine, cu mențiunea că mâine treptat vom asista la o creștere a temperaturilor și atunci în Transilvania, Moldova sau chiar în partea de vest, în zonele joase de relief, treptat ninsoarea se va transforma în lapoviță și ploaie. Cu mențiunea că există risc mare de polei începând de mâine dimineață.

Pe parcursul zilei în multe zone pe vest, centru, Moldova, chiar și în zona Munteniei și în Oltenia ar putea să apară poleiul mâine, în prima parte a zilei, deci un episod cu precipitații consistente, zăpadă abundentă în sud-vest și la munte și un regim termic diferit de la o zonă la alta”, adaugă meteorologul.

Urmează zile cu viscol și ploi

Huștiu precizează că există diferențe mari de temperatură între nordul, centrul și sud-estul țării.

„Transilvania are temperaturi negative chiar și ziua, -2 grade, în vreme ce în Dobrogea avem vreme de primăvară, temperaturi ce ajung și astăzi la 15 grade, deci diferențe mari de temperatură între nordul, centrul și sud-estul teritoriului. Asta pentru că țara noastră este cumva la zona de contact între două mase de aer cu proprietăți diferite. Una caldă și umedă, care vine dinspre Marea Mediterană și una rece, de origine polară, ce coboară dinspre nordul continentului. De aceea avem acest contrast termic important.

Avem precipitații abundente și chiar intensificări ale vântului și viscol în zona montană înaltă, Așadar, iarnă autentică la acest început de an, cu mențiunea că vremea continuă să fie nefavorabilă până spre 9 ianuarie. Deci mai așteptăm episoade cu precipitații și în zilele următoare. Chiar dacă informarea meteorologică este valabilă până luni seara, până pe 9 ianuarie vor mai fi episoade de precipitații în mare parte din țară, dar mai ales spre vest, centru și nord, unde de asemenea așteptăm ninsori, lapoviță, polei”, a mai spus meteorologul.

Editor : C.L.B.