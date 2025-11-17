Live TV

Vremea se schimbă rapid în aproape toată țara, cu diferențe mari de temperatură de la o regiune la alta și cu fenomene variate care se intensifică în următoarele ore. În timp ce sudul și estul se află sub cod galben de ceață, în vest se înregistrează valori de primăvară, de până la 21 de grade. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, a explicat în direct la Digi24 că urmează o „întreagă suită de manifestări meteorologice”, cu ploi extinse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, răcire accentuată și ninsori în zonele montane, iar miercuri va fi „ziua cea mai rece”, inclusiv în București.

Cod galben de vânt puternic

Specialistul atrage atenția că urmează mai multe tipuri de fenomene, nu doar o răcire bruscă.

„Vom avea o întreagă suită de manifestări meteorologice, o vreme schimbătoare în zilele viitoare. Începem în această după-amiază cu averse în Banat și Crișana, posibil însoțite și de descărcări electrice”, a explicat Florinela Georgescu.

ANM a emis o atenționare meteorologică cod galben, valabilă între 17 noiembrie, ora 12 și 18 noiembrie, ora 06, pentru Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și zona montană.

Meteorologii anunță că „vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50...60 km/h și izolat de 70 km/h”. În zonele montane, rafalele vor fi și mai puternice, „cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h”.

Ploi, lapoviță și ninsori

De la noapte, precipitațiile se extind rapid în majoritatea regiunilor, iar până joi dimineață urmează să plouă în cea mai mare parte a țării. Tot atunci va începe și răcirea vremii, inițial în jumătatea de nord a teritoriului.

Vor apărea și ninsori în zona montană, iar temporar este posibil să ningă și în alte regiuni.

„În noaptea de marți spre miercuri va ninge în toată zona montană și este posibil ca, trecător, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare să fie în acea noapte și în nordul și centrul Moldovei și în mare parte a Transilvaniei”, a declarat Georgescu, menționând că aceste fenomene vor fi însoțite de vânt puternic.

Fenomenele încep în această seară în regiunile vestice, urmează apoi să se extindă și să cuprindă toată zona de munte și alte regiuni ale țării.

„Astăzi încă va fi cald nu numai în vestul țării, dar și în regiuni din partea de sud, în special pe la deal. Maxime astăzi între 10 și 20 de grade”, a explicat Georgescu.

Scăderea va continua treptat: „Astfel încât așteptăm ca miercuri să fie ziua cea mai rece, cu maxime doar între 4 și 13 grade”, a precizat ea.

„La munte sigur că se va depune un strat de zăpadă, în special la altitudinile cele mai mari, acolo unde ninsoarea va fi de durată, pentru că mai jos nu va fi doar ninsoare, vor fi și lapovițe”, a spus directorul ANM.

Ulterior, vremea se va încălzi din nou.

„De joi, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel încât vom reveni destul de rapid din nou la valori în jurul a 20° mai ales în jumătatea de sud a teritoriului”, a explicat Florinela Georgescu.

Vremea în București

„Și la București vremea sigur se va schimba. Este de așteptat să plouă mai ales de mâine”, a spus ea. Vântul va îndepărta ceața, dar temperaturile vor scădea accentuat.

„Vom scăpa de ceață în condițiile unui vânt ceva mai alert, iar dacă astăzi așteptăm 14-16°, miercuri, când vă spuneam de ziua cea mai rece, probabil că nu vom mai depăși 7-8 grade”, a precizat directorul ANM.

Pentru perioada 17 noiembrie, ora 12 – 18 noiembrie, ora 08, ANM anunță că „cerul va deveni variabil, cu probabilitate de înnorări și ploi slabe spre finalul intervalului”, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar minima de 7...8 grade.

Între 18 noiembrie, ora 08 – 19 noiembrie, ora 08, „cerul va avea înnorări și temporar va ploua, moderat cantitativ (20...25 l/mp), iar vântul va avea unele intensificări cu viteze de 35...45 km/h”. Temperaturile se vor menține peste normalul perioadei, cu maxime de 14...15 grade și minime de 4...5 grade.

Pentru intervalul 19 noiembrie, ora 08 – 20 noiembrie, ora 10, „vremea se va răci accentuat. Cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat”. Maximele vor fi de 7...8 grade, iar minimele de 5...6 grade.

ANM precizează că municipiul București „se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece”.

