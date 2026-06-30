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Cod roșu de caniculă în toată țara, mai puțin județele Tulcea și Constanța. Temperaturi de peste 40 de grade, nopți tropicale HARTĂ

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bărbat care stă lângă fântânile din București
Foto: Profimedia Images
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România continuă să se afle sub atenţionări Cod roşu şi Cod portocaliu de caniculă extremă pe parcursul zilei de marţi, când, din nou, se vor înregistra temperaturi de peste 40 de grade Celsius, conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

ACTUALIZARE 10:15 Meteorologii au emis avertizare cod roşu de călduri extreme în toate judeţele ţării, mai puţin Tulcea şi Constanţa, unde este cod portocaliu. Teperaturile vor depăşi 41 de grade Celsius şi până şi nopţile vor fi tropicale, cu temperaturi care se vor situa între 22 şi 25 de grade. De asemenea, mai multe judeţe ale ţării sunt sub avertizare cod galben şi cod portocaliu de instabilitate atmosferică.

Potrivit ANM, în intervalul 30 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10, este cod portocaliu de caniculă în Dobrogea.

„Valul de căldură se va menţine intens, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 30...31 de grade pe litoral şi în Delta Dunării şi 37...38 de grade în partea continentală a regiunii”, a transmis ANM.

Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa între 22 şi 25 de grade. 

În intervalul 30 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10, este cod roşu de temperaturi extreme.

„În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi Muntenia se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana”, a transmis ANM.

Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 24 de grade.

In intervalul 30 iunie, ora 12 – 30 iunie, ora 23, este cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului şi averse însemnate cantitativ.

„Marţi (30 iunie) la început în zona de munte, apoi şi în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi în jumătatea de nord a Munteniei şi Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1...4 cm)”, precizează meteorologii.

Potrivit acestora, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30...40 l/mp.    

Fenomene specifice instabilităţii atmosferice vor fi pe arii restrânse după-amiaza şi seara şi în restul ţării, iar în cursul nopţii de marţi spre miercuri în regiunile sudice. 

În judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Mureş, Harghita şi local în zona montană  va fi cod portocaliu.         

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm) şi averse torenţiale. În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantităţile de apă vor fi local de 25...40 l/mp şi izolat peste 50 l/mp”, este anunţul meteorologilor.

Pentru miercuri a fost emisă o avertizare cod galben de caniculă în Dobrogea şi în jumătatea de est a Munteniei .       

„Miercuri (1 iulie) valul de căldură va persista, iar în Dobrogea şi jumătatea de est a Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 şi 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral şi în Delta Dunării, de 27...29 de grade”, anunţă meteorologii.

În restul regiunilor ţării va fi cod portocaliu.

„În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi Moldova valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi”, a mai transmis ANM.

Temperaturile maxime se vor încadra între 31...32 de grade în estul Transilvaniei şi până în jurul a 37 de grade în nordul Crişanei şi în nord-vestul Transilvaniei.

Şi miercuri se anunţă instabilitate atmosferică în mai multe zone, fiind emisă o avertizare cod galben.

„Miercuri (1 iulie) şi în noaptea de miercuri spre joi (1/2 iulie) în Oltenia, Muntenia în sudul Banatului şi local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1...4 cm)”, precizează ANM.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30...40 l/mp.

Știrea inițială. Astfel, Codul roşu va afecta 35 de judeţe din Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Valorile maxime de temperatură vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana. Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade.

De asemenea, va fi Cod portocaliu de caniculă în Dobrogea şi în jumătatea estică a Munteniei. În aceste zone, valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării şi până la 38 de grade în restul zonelor. Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade.

Meteorologii precizează că, în după-amiaza şi seara zilei de marţi, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere mai ales în zonele de deal şi de munte. 

Editor : Ș.R.

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